Джонсон собрался организовать встречу Зеленского с Елизаветой II

Глава британского правительства Борис Джонсон намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщают СМИ.

Прорабатывается возможность личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Также Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Sunday Times пишет, что Джонсон таким образом хочет повысить свой рейтинг. Издание предположило, что Зеленский не станет покидать Украину, если ситуация там не будет урегулирована, передает ТАСС.

Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как сообщил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».

Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, сообщил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.

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