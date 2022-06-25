В Северодонецке остались «не успевшие удрать» украинские солдаты

Вооруженные силы РФ и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города, сообщил источник, близкий к Народной милиции.

Источник ТАСС сообщил, что «в Северодонецке остаются группы военнослужащих Украины», их «зачищают». По его словам, «сутки назад в городе еще было до полутысячи боевиков». Как сообщил источник, сейчас «неизвестно, сколько из них не успели уйти». При этом отмечается, что многие военнослужащие вооруженных сил Украины «бежали в Лисичанск через Северский Донец вплавь».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».

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