Каштан опять в тренде: 10 идей окрашивания на короткие волосы, которые стоит взять на заметку этим летом

Короткие стрижки типа пикси или боба отлично смотрятся с каштановым цветом волос. Подобное сочетание выглядит модно, стильно и подчеркивают смелость и индивидуальность своей обладательницы. И далее вы найдете 10 актуальных идей окрашивания на короткие волосы, которые стоит взять на заметку этим летом.

Боб с каштановым мелированием и обрамляющими прядями

Если хотите получить красивый естественный цвет с яркими прядями спереди, то подумайте о каштановом мелировании с обрамляющими локонами. Такое окрашивание отлично подходит для прямой стрижки, подчеркивая текстуру и объем волос. При этом его можно делать и на вьющиеся локоны, что зрительно сделает их более пышными и живыми.

Коричнево-каштановый цвет на короткие вьющиеся волосы

Если хотите освежить образ, то попробуйте окрасить локоны в коричнево-каштановые тона. Такое окрашивание в сочетании с короткой стрижкой подходит как для гладких, так и для вьющихся волос.

Мягкий каштан на коротких волосах

Попробуйте мелирование с мягким каштаном на короткой стрижке, если хотите подчеркнуть контраст оттенков. Такое окрашивание зрительно увеличит объем волос, что особенно актуально для обладательниц тонких локонов.

Оттенки корицы на короткой многослойной стрижке

Если хотите придать своей короткой стрижке пикантность и загадочность, то окрасьте волосы в цвет корицы. Такое сочетание подходит для любого сезона.

Натуральный каштан на волнистых волосах

Натуральный каштан – это теплый потрясающий цвет, который отлично сочетается с короткими волнистыми волосами. Но чтобы такая прическа выглядела всегда эффектно и ухожено, важно не забывать использовать кондиционер и спрей для блеска.

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Темный каштан на А-образном бобе

Если хотите создать стильный образ, то сделайте А-образный боб на темно-каштановых волосах. Такое сочетание выглядит особенно женственным и элегантным и несомненно привлечет к себе внимание противоположного пола.

Каштан на пикси с челкой

Если хотите кардинально изменить образ, то сделайте короткую пикси с челкой на каштановые волосы. Такое сочетание моментально добавит объема, а также отвлечет внимание от недостатков внешности. А чтобы придать прическе дополнительную привлекательность, не забудьте использовать текстурирующий спрей, выделив им несколько прядей.

Глубокий каштан на текстурированном бобе

Если вы не любите часто посещать салон и не желаете тратить много времени на укладку, то сделайте текстурированный боб на каштановых волосах, как на главном фото. Тонкие красновато-коричневые пряди подчеркнут красоту локонов и придадут им дополнительный блеск и объем.

Медно-красный цвет на коротких прямых волосах

Если вы ищете приятный насыщенный цвет для своих прямых и коротких каштановых волос, то попробуйте медно-красный тон. Такое сочетание выглядит максимально естественно и женственно.

Светлый каштан на взъерошенном бобе

Если вы хотите красивую универсальную прическу, подумайте о взъерошенном бобе на светло-каштановых волосах. Такой цвет особенно эффектно сочетается с голубыми и зелеными глазами, делая взгляд более глубоким и выразительным.