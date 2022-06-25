Как ухаживать за кожей тела летом: учитываем особенности сезона и своего возраста

Лето любят все, но это довольно непростое время для нашей кожи. При чрезмерной жаре и влажности в течение дня она требует большей защиты — возникают различные проблемы с кожей, от надоедливой сыпи и солнечных ожогов до пигментных пятен и прыщей. Вот почему важно знать правила ухода за телом в жару, чтобы избежать нежелательных проблем.

Особенности сезона

В последние годы солнце на планете становится все более агрессивным. Но пока ученые бьют тревогу, мы должны знать, как защититься. Солнечные лучи наносят довольно сильный вред коже, возможны даже опасные структурные изменения. Лучи спектра А, например, попадают в самые глубокие кожные слои даже через оконное стекло. А именно они являются источниками свободных радикалов.

Аллергия на солнце — это уже не редкое явление, а все более типичное, настигающее людей даже в средних широтах, а не только на юге. Обязательно используйте летом защитные средства с фактором SPF-30, а при непосредственном нахождении на открытом солнце – SPF-50.

Возрастные особенности

Потребности кожи зависят от возраста, как и методы ухода за ней. В 20 лет, хотя проблемы еще не заметны явно, уже нужно вырабатывать у себя правильные привычки по уходу за кожей. Если есть акне, нужно проводить глубокое очищение, желательно в косметологическом салоне. Также важно регулярно пользоваться очищающими средствами.

В 30 лет появляются первые морщины, меняется пигментация кожи. Помимо увлажнения, в уход добавляются средства по восстановлению кожи, сохраняющие ее эластичность и упругость. Это поможет избежать раннего появления более глубоких морщин. В возрасте 40+ на кожу оказывает влияние наступающая у женщин менопауза. Нужно посещать косметолога чаще, использовать средства для питания кожи, делать массаж и пилинг.

Возрастной этап 50+ отличается тем, что овал лица начинает терять контур, кожа становится сухой, не такой упругой. Систематический уход за собой при помощи антивозрастных средств должен стать обязательной программой на каждый день. Нужно быть осторожнее с массажем, так как кожа и без того тонкая. Особенно она страдает в летнюю жару. Вот как нужно ухаживать за собой летом в любом возрасте.

Скраб для тела

Основным правилом правильного ухода за кожей является отшелушивание. Вы должны удалять клетки кожи, которые умирают каждый день. Если не избавиться от них, они прилипнут к телу и сделают вашу кожу сухой. Независимо от того, сколько крема вы используете, у вас никогда не будет сияющей кожи, если вы не очистите ее.

Возьмите скраб и идите в душ. Аккуратно разотрите средство круговыми движениями по всему телу от плеч вниз (для лица и шеи требуется специальный скраб) и смойте. Делайте эту процедуру 2-3 раза в неделю, чтобы иметь красивую кожу круглый год.

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Душ дважды в день с гелем

Летом очень важна хорошая гигиена. Прохладная ванна перед сном поможет удалить всю грязь и пот, накопившиеся на теле в течение дня, и предотвратит появление сыпи. Гель является обязательным элементом любого ухода за собой, особенно в жару. Очищение и увлажнение с помощью правильных косметических продуктов — ключ к свежей и успокоенной коже.

Увлажнение лосьонами

Найдите летний лосьон, который подойдет вам лучше всего. В жару лучше пользоваться именно легкими лосьонами, а не маслом или кремом. Нет времени ждать, пока средство впитается? Ищите быстро впитывающийся, легкий, освежающий, фруктовый лосьон. Лучше всего наносить его сразу после купания.

Солнцезащитный крем

Солнечные лучи могут быть очень вредными. Есть такое понятие, как фотостарение – это когда кожа преждевременно увядает от избыточного ультрафиолетового излучения. Солнце всегда ускоряет образование морщин, поэтому от него нужно защищаться в любое время года, особенно летом.

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Хорошую защиту от солнца дают средства с SPF 30-50, независимо от типа кожи. Даже если вы большую часть времени находитесь в помещении, не забывайте наносить крем на кожу. Если вы собираетесь плавать, применяйте солнцезащитный состав после каждого выхода из воды. Выбросьте неиспользованный прошлогодний солнцезащитный крем. Помните: у этих средств небольшой срок годности.

Спрей-автозагар

Есть много способов придать вашей коже летнее сияние, и спрей-автозагар — один из них. Его использование безопаснее походов в солярий, а наносить средство легко и просто. Чередование увлажняющего лосьона с продуктом для тела, который придаст коже немного цвета, обеспечит здоровое сияние. Вы будете выглядеть так, как будто вы только что провели выходные на пляже. Большинство спреев для автозагара создают цвет постепенно, поэтому вы не станете бронзовыми после первого же применения.

Дезодоранты

Потоотделение необходимо организму, особенно в летнюю жару. Это естественная защитная функция, без которой тело быстро перегреется. Но если у вас повышенное потоотделение, что мешает вам в быту, найдите причину и устраните ее. Используйте дезодоранты, антиперспиранты, специальные потопоглощающие стельки для обуви. Но постоянно пользоваться всем этим не стоит.

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В летний сезон лучше всего перейти на легкие средства личной гигиены. Выбирайте безалкогольные дезодоранты, потому что они не так агрессивны. Эти средства защиты от пота помогут вам сохранять свежесть в течение дня и бороться с микробами.

Свежесть ног

Летом, когда все вокруг ходят в босоножках, нужно особенно тщательно следить за здоровьем ног. Регулярно делайте педикюр, удаляйте омертвевшую сухую кожу со ступней и пяток. Нет ничего хуже, чем увидеть воспаленные, сухие, шелушащиеся ноги в красивых сандалиях. Регулярно применяйте скраб для ног, и вы быстро заметите большую разницу в состоянии кожи ступней – она станет мягкой и нежной.

Также не забывайте в жару пить побольше воды – не меньше 2-3 литров в день. Арбуз и свежевыжатые соки также являются отличным способом избежать обезвоживания. Если возможно, носите с собой бутылку и не забывайте пить по крайней мере каждые 30 минут. Вода не только сохраняет ощущение свежести, но также предотвращает обезвоживание и помогает выводить многие токсины. Также включите в свой рацион летом йогурт и пахту.