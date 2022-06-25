Петербуржца арестовали за убийство собственного ребенка и его матери

В Петербурге арестовали местного жителя, его обвиняют в убийствах собственного ребенка и его матери, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Якубова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.105 УК РФ, пп.а,в ч.2 ст.105 УК РФ», – цитирует сообщение РИА «Новости».

На территории Южно-Приморского парка города в марте 2021 года нашли скелетированные останки ребенка 13-22 месяцев. Следователи выяснили, что к этому причастен мужчина 1994 года рождения, подозреваемого задержали.

Согласно данным следствия, в октябре 2020 года молодой человек поссорился с сожительницей, ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, и нанес несколько ударов.

Младенец умер, подозреваемый продержал несколько дней тело в ванной, после чего оставил в лесополосе Южно-Приморского парка.

В феврале 2021 года тот же мужчина на почве ревности задушил мать младенца. Ее тело он также хранил в ванной. Потом он его вынес в парк и спрятал в кустах.

Обвиняемый, отметили в пресс-службе, признал вину во вменяемых ему преступлениях в полном объеме.

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