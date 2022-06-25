 

Петербуржца арестовали за убийство собственного ребенка и его матери

25.06.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Петербурге арестовали местного жителя, его обвиняют в убийствах собственного ребенка и его матери, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Якубова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.105 УК РФ, пп.а,в ч.2 ст.105 УК РФ», – цитирует сообщение РИА «Новости».

На территории Южно-Приморского парка города в марте 2021 года нашли скелетированные останки ребенка 13-22 месяцев. Следователи выяснили, что к этому причастен мужчина 1994 года рождения, подозреваемого задержали.

Согласно данным следствия, в октябре 2020 года молодой человек поссорился с сожительницей, ударил их ребенка 2019 года рождения головой об пол, и нанес несколько ударов.

Младенец умер, подозреваемый продержал несколько дней тело в ванной, после чего оставил в лесополосе Южно-Приморского парка.

В феврале 2021 года тот же мужчина на почве ревности задушил мать младенца. Ее тело он также хранил в ванной. Потом он его вынес в парк и спрятал в кустах.

Обвиняемый, отметили в пресс-службе, признал вину во вменяемых ему преступлениях в полном объеме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.20 / Волочкова засветила грудь в прозрачном платье

18.04.22 / Комиссия Госдумы намерена заслушать чиновников из США по теме биолабораторий на Украине

24.02.21 / Huawei назвал дату начала массового перехода на HarmonyOS

16.01.22 / “Все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия”. В Минцифры предупредили о “фейках об уязвимости информационной инфраструктуры”

29.09.21 / Вышла миниатюрная клавиатура для смартфонов и планшетов MX Keys Mini

30.11.21 / Британская королева потеряла власть над Барбадосом

31.03.21 / Ставший главой Якутска победитель «Лидеров России» призвал к участию в новом сезоне конкурса

05.02.21 / Samsung выпустит новую модель смартфона Galaxy M02

18.07.21 / Sky News – США собираются построить в Британии разведывательную базу для защиты спутников от России и Китая

16.02.22 / “Это мечта каждой”. Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика