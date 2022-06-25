В ДНР снизили курс гривны в наличных расчетах

Курс гривны в Донецкой народной республике при наличных расчетах уменьшен с 2 рублей до 1,5 рубля, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Указ вносит изменения в другой документ под названием «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики», информирует RT.

«В подпункте 1.3 пункта 1 слова «2,0 российских рубля» заменить словами «1,5 российских рубля», – отмечается в тексте.

Ранее правительство Луганской народной республики с 25 июня установило курс рубля к украинский гривне при определении цен в размере 1,5 к 1.

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