В ДНР снизили курс гривны в наличных расчетах
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Курс гривны в Донецкой народной республике при наличных расчетах уменьшен с 2 рублей до 1,5 рубля, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Указ вносит изменения в другой документ под названием «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики», информирует RT.
«В подпункте 1.3 пункта 1 слова «2,0 российских рубля» заменить словами «1,5 российских рубля», – отмечается в тексте.
Ранее правительство Луганской народной республики с 25 июня установило курс рубля к украинский гривне при определении цен в размере 1,5 к 1.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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