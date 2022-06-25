Пленные украинские военные рассказали, как Киев бросил их на произвол судьбы

Киев бросает своих бойцов на волю случая, руководство страны не заботят жизни солдат, сообщил пленный украинский военнослужащий 24 омбр ВСУ Ярослав Сакалош.

«Я сдался, потому что со всех сторон начали палить. Я не военный, я повар. Я не знал, куда мне идти. Не знал, где русские, где украинцы, где кто. Очень хотелось пить. Мы шли сутки пешком, потому что наше командование нас просто бросили», – рассказал Сакалош в беседе с Ura.ru.

По его словам, призывники не проходили военно-полевых сборов, их никто не учил стрелять. Первоначально новобранец служил поваром, но потом его перевели на линию фронта у Гороского и Золотого.

Сакалош пытался объяснить, что он – гражданский, и не умеет обращаться с оружием, но командование не обращало внимания.

Другой боец ВСУ Иван Романюк рассказал, что у украинских военных нет вменяемого оружия, хотя Киев и получает его от стран Запада. «Люди не хотели держать оборону. У нас даже оружия нормального не было, только автоматы. А по нам каждый день работала артиллерия. Мы не воевали, а просто пытались выжить», – сказал собеседник.

Старший стрелок Роман Проць объяснил, что не понимал приказов командования, он пробыл на передовой 45 дней. «У нас был один приказ: не покидать позиции, иначе будет плохо, стоять до последнего. Но это было нереально, потому что прилетало и от своих, и от чужих», – отметил пленный.

Ранее эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, и их боевой дух подорван.

До этого помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском.

Канадский репортер Нил Хауэр, беседуя с украинскими военными, выяснил, что Киев оставил своих военнослужащих погибать в Донбассе, и не снабжает их вооружением должным образом.

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