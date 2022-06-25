 

Собянин предложил передать списанные московские троллейбусы Лос-Анджелесу

25.06.2022, 20:22, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к муниципальным властям Лос-Анджелеса, штат Калифорния, с предложением передать американскому городу столичные троллейбусы, срок эксплуатации которых подходит к концу.

– Я наслышан о проблемах, с которыми столкнулись жители Соединённых Штатов Америки. Естественно, речь идёт о рекордном росте цен на топливо. В то время, когда москвичи пользуются такси, электросамокатами, каршерингом или доступным общественным транспортом, лосанджелесцы вынуждены передвигаться по большому городу на личном транспорте. Это связано со слабо развитой системой общественного транспорта в Калифорнии. Чтобы восполнить пробелы, я предлагаю передать Лос-Анджелесу десять московских троллейбусов, у которых истекает срок эксплуатации. Это гуманитарная акция – платить за них не надо, – сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что готов и более решительно способствовать развитию системы общественного транспорта калифорнийского мегаполиса.

– Готовы строить новые ветки метрополитена, пересадочные контуры и прочие транспортные магистрали при наличии финансирования, – уточнил он.

Также Собянин объявил о намерении выслать в США бригаду из 100 плиточников из Средней Азии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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