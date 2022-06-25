Косметика сегодня дорогая, да и состав не всегда натуральный: увлажняем кожу естественным способом с помощью домашних средств

В увлажнении нуждается не только сухая кожа. Эта процедура необходима людям с любым типом эпидермиса. Но косметика, предназначенная для увлажнения, сейчас довольно дорогая, да и состав ее часто настораживает. Чтобы не рисковать и немного сэкономить, используйте натуральные средства. Так вы всегда будете защищены от ультрафиолета, сезонных перемен погоды и других вредных воздействий.

Масла — лучшие увлажнители

Для кожи полезны любые масла. Возьмите кокосовое, оливковое, детское, касторовое, кунжутное или масло жожоба, нанесите тонким слоем на тело и около минуты массируйте. Нажимая легко подушечками пальцев на кожу, вы будете помогать маслу впитываться в поры, увлажнять кожу.

Оставьте состав на коже на ночь, а утром смойте в душе. Проводя такую процедуру 2-3 раза в неделю, вы обеспечите коже глубокое увлажнение, которого не добиться простым нанесением крема. Многие перечисленные масла оказывают на все типы кожи успокаивающее действие, в них много витамина Е, а также полезных жирных кислот. Натуральные масла, помимо увлажнения, питают кожу незаменимыми веществами, она станет более шелковистой и приятной на ощупь.

Мед увлажняет и защищает кожу

У натурального меда много уникальных преимуществ. К тому же это единственный органический продукт, который может храниться вечно. Все благодаря особым дезинфицирующим свойствам меда. Если наносить его на сухую или поврежденную кожу и оставлять на 15-20 минут, не понадобятся никакие повязки.

Также мед прекрасно увлажняет кожу. Дважды в неделю наносите его на тело, слегка втирайте и через 15 минут смывайте в душе. Мед — лучшее натуральное средство для увлажнения, способное попадать вглубь кожи. Он очищает поры, сохраняя здоровье кожи благодаря полезным антиоксидантам.

Гель с алоэ вера

Сорвите свежий лист алоэ, очистите его кожицу, а внутренний гель нанесите на кожу. Важно сделать это быстро, пока лист свежий. Это прекрасное средство увлажнения, никакие кремы и лосьоны не сравнятся с ним. Пусть гель на коже высохнет, затем смойте теплой водой. Повторяйте такое увлажнение каждые 3 дня.

Алоэ вера быстро растет, обязательно держите пару вазонов с ним на балконе и подоконнике. Гель растения очень полезен и для увлажнения кожи, и для заживления ран. В нем содержатся стероиды, полезные свойства которых для организма трудно переоценить. Если ваша кожа зудит из-за избыточной сухости, алоэ вера — ваш первый помощник.

Молоко или пахта

Молоко и пахта обладают увлажняющими свойствами. Нанесите любой из продуктов на кожу, подержите 10-15 минут и сходите в душ. Если взять за привычку молочные натирания перед утренним душем дважды в неделю, то ваша сухая и тусклая кожа преобразится. Молоко быстро проникает в поры, увлажняет и даже предотвращает появление ранних морщин. Минус лишь в том, что этот продукт может вызывать аллергию.

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Авокадо полезен для кожи

Возьмите авокадо средних размеров, удалите мякоть и разомните ее до состояния кашицы. Нанесите ее на тело, особенно на пораженные или пересушенные места, подержите так 10 минут. Состав легко смывается водой.

Процедуру увлажнения повторяйте дважды в неделю. Зуд и шелушащиеся пятна на коже больше не будут вас беспокоить. В авокадо много жирных кислот, витаминов и минералов, а также каротиноидов. Оно защищает кожу от повреждения свободными радикалами, делает ее молодой и упругой.

Масло какао

Вам будет нужно немного натурального твердого масла какао. Растопите его над огнем, вотрите в кожу, помассируйте, оставьте на несколько минут. Можете поместить пару кусочков твердого масла в пароварку, оно быстро растает. Два раза в неделю используйте это средство для увлажнения кожи.

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Масло из семян какао богато насыщенными жирами, оно улучшает эластичность кожи. В нем также есть полифенолы — это антиоксидантны, которые лечат кожные воспаления и не дают появляться морщинам.

Масло ши

Возьмите большую ложку масла ши, выложите на ладонь, затем потрите их друг о друга. Нанесите масло на кожу, особенно на пораженные места, слегка помассируйте. Проводите процедуру перед сном ежедневно, чтобы не только увлажнять кожу, но и защищать ее от вредных воздействий. Масло ши обладает омолаживающими и целебными свойствами, которые доказаны научно.

Масло манго

Просто возьмите немного масла и вотрите в кожу там, где она особенно сухая. Процедуру проделывайте через день. Масло богато уникальными соединениями, увлажняющими кожу, легко впитывается, не оставляет запаха и жирных следов.

Огуречная мякоть

Возьмите 1 огурец, любое базовое масло и парафиновую свечу. Овощ разрежьте вдоль, удалите семена, из мякоти сделайте пюре. В микроволновке растопите парафин и смешайте его с огуречной массой и базовым маслом. Этим составом смазывайте кожу, слегка массируя пальцами. Используйте перед сном, можно ежедневно.

Огурец прекрасно увлажняет кожу, успокаивает ее, восстанавливает и омолаживает. Любое из перечисленных натуральных средств будет полезно для вас, если вы хотите избавиться от сухости кожи, сделать ее более молодой, упругой и сияющей.