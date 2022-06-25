Не наклейки, все настоящее: блестящие татуировки как самый свежий тренд лета

Не решаетесь на настоящую татуировку, но хотите украсить тело на летний сезон эффектной композицией? Тогда обратите внимание на тренд сезона – блестящие тату. Это временные рисунки, которые сделаны с помощью глиттера, нанесенного на гипоаллергенный клей. На создание эффектной композиции уходит буквально двадцать минут. Не нужно делать проколы на коже, нет никаких противопоказаний: тату безопасна во всех смыслах и не представляет угрозы для здоровья. В этом заключаются ее основные преимущества.

Если надоест старый дизайн, можно сделать новый рисунок, выразив свою индивидуальность или дополнив тот или иной образ.

Вот несколько идей для вдохновения.

Самолетик

Вы любите путешествия и вам присущ дух свободы и авантюризма? Вы легки на подъем и мечтаете об отпуске, насыщенном новыми впечатлениями? Тогда рассмотрите блестящее тату в виде бумажного самолетика, взмывающего ввысь.

Нота

Вы меломан? Жить не можете без музыки? А может сами сочиняете песни? Или просто собрались на музыкальный фестиваль? Во всех этих случаях вам точно подойдет эскиз тату в виде ноты. Лаконично, стильно и отображает ваше увлечение.

Кристаллы

Верите в магическую силы кристаллов? Тогда почему бы не сделать себе нечто наподобие тату-талисмана? Эскиз кристаллов, нанесенный глиттером, выглядит очень эффектно и реалистично. Вы также можете интегрировать временный рисунок в уже имеющуюся нательную композицию, если таковая присутствует.

Бабочка

Бабочка символизирует легкость, независимость, дух свободы. Индейцы считали, что души погибших воинов вселяются именно в этих насекомых.

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Ни одна настоящая татуировка в виде бабочки не смотрится настолько красиво, как та, что нанесена с помощью блесток. Рисунок переливается, блестит, сияет и сверкает. Точно так же летом будете сиять и вы.

Дискошар

Лето — пора вечеринок, дискотек, веселья, танцев и плясок. А еще общения и новых знакомств. Если вы планируете потусоваться как следует, то обратите внимание на эскиз в виде дискошара. Вы можете остановить выбор на реалистичном рисунке либо мультяшном. Представьте шар в виде рожицы, и сможете передать эмоцию.

Пчела

Это насекомое, безусловно, ассоциируется с трудоголизмом, усердием, старательностью, трудом. Если вы считаете, что наделены такими качествами и трудитесь как пчелка, то рассмотрите эскиз в виде этого симпатичного существа.

Если татуировка является для вас личной и символичной, не для всеобщего обозрения, то вы можете нанести ее на заднюю часть шеи. Тогда сможете в любое время спрятать композицию под волосами.

Привидение

Любите сюрпризы и неожиданности? Обожаете разыгрывать своих близких, друзей и знакомых? Обладаете веселым жизнерадостным нравом? Тогда вам точно подойдет татуировка в виде милого маленького привидения. Нанесенная глиттером, она будет сверкать на солнышке и привлекать к себе внимание.

Пирожное

Вы сладкоежка? Или хотите жить как в шоколаде? А может, вы позиционируете себя как «сладенького» партнера: милого и нежного? Все эти варианты подходят под концепцию эскиза в виде вкусного и аппетитного маффина, панкейка или пирожного.