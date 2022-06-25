Русский Халк установил рекорд по буксировке многотонной техники

Спортсмен-силовик Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк поставил новый рекорд по буксировке автобуса на расстояние свыше 200 метров, сообщил коллега атлета, восьмикратный чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Рекорд установлен в субботу, в Элисте, фиксировал событие президент федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко, передает РИА «Новости».

«Впервые в мировой истории буксировок многотонной техники Сергей отбуксировал автобус весом 3,5 тонн на 212,5 метра за 5,7 минуты. Во время буксировки Русский Халк, как обычно в своих микс-номерах по буксировке, где совмещены элементы спортивного и сценического силового экстрима, надувал всю дистанцию до разрыва медицинские грелки. Сегодня их было шесть», – рассказал Кокляев.

Он пояснил, что Агаджанян поставил в очередной раз неординарный рекорд, показав, что силы спортивного человека безграничны.

«Еще никто до этого не передвигал в одиночку многотонную технику на такое расстояние, не говоря о том, что наш Халк во время этого еще и надувал до разрыва медицинские грелки», – заключил собеседник.

В марте Агаджанян поставил рекорд, сдвинув и отбуксировав три автобуса со спущенными колесами.

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