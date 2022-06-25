 

Мнение: ФРГ и блокада Ленинграда

25.06.2022, 19:30, Разное
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Продолжает удивлять зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. На этот раз в своем Telegram-канале чиновник врезал правду-матку и внес вклад в историю государственного строительства.

Дословно: «Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек».


Отсюда

Недоумеваю, как ФРГ могло держать в блокаде Ленинград, если Федеративная Республика Германии была образована 23 мая 1949 года?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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