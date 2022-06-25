 

Алексей Селиванов: ВСУ готовятся к ключевой битве за Донбасс под Бахмутом

25.06.2022, 19:25, Разное
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ВСУ на этом участке удерживают оборонительные позиции. Украинское командование перебросило остатки сил, отведенные из района Горское –Золотое, а также сюда передислоцированы подразделения, в том числе и танковые, из Северодонецка и Лисичанска. Прибыло подкрепление из Краматорска.

Украинские войска занимают новую линию обороны. Она окружает Бахмут и протянулась между населенными пунктами Северск, Соледар, Константиновка и Зайцево.

Прорыв этих защитных редутов решит сразу несколько тактических задач: во-первых, русские отряды будут уже в нескольких километрах от транспортного узла в Бахмуте, а во-вторых, под огневым и физическим контролем окажутся пути снабжения, используемые донбасской группировкой ВСУ. И самое главное, украинцам важно не пропустить российские силы к “Донбасскому кольцу”, в которое входят Краматорск и Славянск.

В районе Бахмута сейчас решается судьба всей операции по освобождению республик Донбасса, а также дальнейшего хода СВО, заявил заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов. Он оценил ситуацию на этом участке линии боевого соприкосновения, а также перспективы следующего этапа наступления:

“Сегодня, когда ВСУ в Северодонецке и Лисичанске разгромлены, ключ к победе в битве за Донбасс лежит в Бахмуте. Город как раз находится в центре той территории, откуда могут наноситься и наносятся удары по Донбассу, откуда прилетают ракеты и снаряды по Стаханову, Алчевску, Горловке и Донецку. Бахмут – это также ключ к позициям противника в Авдеевке, Славянске и Краматорске”.

Несмотря, на все усилия украинского военно-политического командования, операция по освобождению Бахмута будет успешно завершена, заявил он. Это позволит развить наступление и завершить зачистку Донбасса от подразделений ВСУ и националистов.

“Когда Бахмут падет, дорога на Славянск будет открыта. Это приблизит полное освобождение не только ЛНР, но и ДНР, что очень важно, и что скажется на перспективах освобождения Запорожья и Днепропетровска. Запорожье будет освобождено, когда к нему с севера подойдут русские войска и областной центр попадет в клещи, это очень важно на южном фронте. А то, что Бахмут падет, я в этом уверен, особенно учитывая ситуацию в ВСУ со снабжением, с недостатком снарядов. Здесь главное – не сдаваться, дожать Бахмут, и тогда победа в битве за Донбасс будет достигнута”, – уверен Селиванов.

Бои за Бахмут, исходя из количества техники и подразделений ВСУ переброшенных в этот район, ожидаются тяжелые. Уже сейчас кровопролитные сражения идут в районе Зайцево, Клиновом и Покровском, где наступательные действия ведут штурмовые отряды “ЧВК Вагнера”. Противник в полной мере осознает важность этого участка, поэтому стягивает все доступные резервы, в том числе и подразделения с других участков фронта.



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