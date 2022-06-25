Мнение: Брифинг о «моральной и стратегической» необходимости раздела России

Немного о целях противника в идущей войне.

Брифинг о «моральной и стратегической» необходимости раздела России

Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) провела брифинг о «моральной и стратегической» необходимости раздела России

Общей нитью в послевоенных историях о Второй мировой войне было то, что Адольфа Гитлера любили изображать все более расстроенным и оторванным от реальности к концу Третьего рейха. Нам рассказывали истории о том, как он любил предаваться полету фантазии, рассматривая архитектурные макеты нового Берлина, который должен был быть построен после победы Германии в войне, несмотря на то, что союзники уже приблизились с обеих сторон. Мания будущего величия, в то время как вокруг него все рушилось.

Ощущение всемогущества после череды больших успехов часто может привести к мысли о себе как о постоянных победителях, неспособных к поражению. Это входит в сферу заблуждения, когда факты на местах противоречат представлению о победе. Подобные представления, в настоящее время господствуют в значительной части внешнеполитического сообщества США.

Да, вы правильно прочитали: дискуссия о «необходимости» раздела России по «моральным и стратегическим» причинам.

Что же это за Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе спросите вы?

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США,является независимой комиссией федерального правительства США. На протяжении более 45 лет Комиссия следит за соблюдением Хельсинкских соглашений и укрепляет всеобъемлющую безопасность посредством продвижения прав человека, демократии и экономического, экологического и военного сотрудничества в 57 странах региона ОБСЕ.

Короче говоря, это еще один из миллионов комитетов, управляемых и финансируемых правительством США. Ранее сегодня правительство США провело дискуссию о «необходимости» раздела России.

Эту группу возглавляют четыре женщины и один мужчина, каждый из которых прошел через Комплекс НПО по смене режима, будь то Международная кризисная группа, Радио Свобода/Радио Свободная Европа, Немецкий фонд Маршалла, Фонд Сороса и так далее. на. Всего существует слишком много групп, над которыми они совместно работали, чтобы перечислять их, поэтому мы не будем этого делать. Вместо этого вот их имена и биографии:

Фатима Тлис – научный сотрудник Национального фонда за демократию (центр смены режима)

Ботакоз Касымбекова – Общество Oxus, научный сотрудник Института истории и социальных наук Ливерпульского университета Джона Мура

Эрика Марат – National Defense University (USA) – Университет национальной обороны (США)

Ханна Хопко – председатель конференции «Демократия в действии»

Кейси Мишель – Гудзоновский институт

Это наши типичные «болотные твари», которые наживаются на страданиях тех, на кого США нацелились для смены режима. Их взгляды всегда совпадают с политикой Госдепартамента США, как бы они ни формулировали свои слова. Чистое совпадение, конечно.

Что примечательно в этой дискуссии, так это переход от “распространения свободы и демократии” к необходимости “деколонизации” России.

Экспорт демократии был одной из основных концепций, использовавшихся для оправдания экспансионизма и интервенционизма США после 11 сентября. Это был продукт неоконсерваторов, которые держали в своих руках руль внешней политики США при Джордже Буше. Неудачи США в распространении демократии в таких местах, как Ирак, Афганистан, Египет и т.д., запятнали этих неоконсерваторов, что привело к репутационному ущербу. Но поскольку ответственность за неудачу уже некоторое время является в США чуждой концепцией, эти неоконсерваторы взяли тайм-аут, чтобы зализать свои раны, а затем реабилитировать свой имидж, присоединившись к оппозиции Трампу, заклеймив себя как “защитников демократии”, будь то дома или за рубежом. Им удалось успешно пробраться обратно в коридоры власти.

Этим неоконсерваторам удалось снова взять в свои руки руль политики, и в тандеме с либеральными интервенционистами они с радостью втягивают Запад в открытый конфликт с Россией, усиливая свою поддержку Украины и пытаясь спровоцировать Россию на чрезмерную реакцию, например, подталкивая Литву к прекращению транзита товаров из Собственно России в Калининградскую область. Их матрона – Вики “К черту ЕС” Нуланд, женщина, отвечающая за политику в отношении России, которая легко скользила по администрациям Белого дома, будь то демократы или республиканцы.

В начале этой войны заявленная цель США состояла в том, чтобы максимально ослабить российские силы на театре конфликта. После первых нескольких недель войны, когда они были полностью поглощены собственной пропагандой, тон сместился в сторону смены режима в Москве (самой желанной цели в Госдепартаменте США). В конце концов, России нужна демократия, и россиян нужно освободить от диктатора Путина, чтобы они могли наслаждаться ее плодами, как и весь остальной Свободный мир, то есть страны, которые нравятся США.

Дання дискуссионная группа – это еще один шаг вперед, поскольку она говорит простым россиянам, что даже смена режима и демократия для них недостаточно хороши. Они требуют разделения своей страны на более мелкие (более легко контролируемые) государства, чтобы они могли быть свободными. Излишне говорить, что это пропагандистский переворот для Путина и Кремля, поскольку он позволяет им изображать конфликт в Украине как экзистенциальную борьбу.

Я люблю повторять, что гениальность Соединенных Штатов Америки заключается в их способности поглощать, кооптировать, а затем монетизировать любую тенденцию, которая встречается на их пути. “Деколонизация России” – это просто терминология для обозначения ее раздела. Это символизирует то, как США удалось использовать “Пробужденность” для своих собственных внешнеполитических целей.

Варварская война России на Украине — а до этого в Сирии, Ливии, Грузии и Чечне — обнажила злобный имперский характер Российской Федерации перед всем миром. Его агрессия также является катализатором давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нерусскими народами и жестокие меры, которые Кремль принял для подавления их национального самовыражения и самоопределения.

Пожалуйста, обратите внимание на выделенные жирным шрифтом части. Да, забавно, что эти гребаные придурки имеют наглость игнорировать то, что США сделали с Сирией и Ливией, и вместо этого обвинять в этом русских. Также забавно, что они нападают на Россию за подавление мятежа, возглавляемого "Аль-Каидой" в Чечне. Однако это уводит нас в сторону от главного: использования американской терминологии на службе американской империи.

Я предсказывал, что это произойдет уже более десяти лет, и другие люди заметили это.

На самом деле, я написал две статьи об этом:

Десквамация Америки https://niccolo.substack.com/p/the-desquamation-of-america – США переходят от меркантилистской империи к идеологической империи, включающей в себя пробуждение

Турбо-Америка https://niccolo.substack.com/p/turbo-america – США стремятся к глобальной гегемонии в мире, где формируется многополярность.

Я уверен, что многие из вас займут ту же позицию, что и я раньше; что использование военной терминологии на службе империи – это циничная уловка. Я больше в это не верю. Я думаю, что это истинно верующие. Чеченцы, волжские татары, коми, якуты, все “коренные” народы, страдающие от российской колонизации, все жаждут свободы, все стремятся освободить американца, который находится внутри них, крича, чтобы он вышел. Они – мы, чернокожие, которые все еще страдают от наследия рабства и сегрегации, они – сиу в резервации, они – запуганные трансгендеры, они – угнетенный журналист WP из богатой семьи, который учился в швейцарской школе-интернате.

Мои читатели прекрасно знают, что западные репортажи о войне в Украине были настолько пропагандистскими, что до самого недавнего времени делали их бесполезными. Фактическая ситуация на местах просто стала слишком очевидной, чтобы продолжать настаивать на том, что украинцы были на грани победы над Россией. Это то, что делает дискуссионную группу USGov по разделению России бредовой. Для кого именно это делается, кроме как для того, чтобы убедить самих себя и оправдать свою собственную занятость?

В своей недавней статье “Высокомерие” я объяснил, насколько опасный курс был выбран США, решив выступить против России и Китая одновременно, объединив эти два государства в экзистенциальный альянс.

В “Некомпетентности” https://niccolo.substack.com/p/incompetence мы рассмотрели, как режим санкций против России обернулся бумерангом против США и ЕС (и наносит ущерб другим странам, таким как Африканские страны), не уничтожив российскую экономику, что является фактической целью этих санкций.

Теперь мы можем смело добавлять заблуждения к высокомерию и некомпетентности, описывая сегодняшнюю внешнюю политику США. Если вы думаете, что это достаточно плохо, официальные лица США, как сообщается, рады ввергнуть мир в глобальную рецессию и растущий голод (голодание), чтобы гарантировать, что Россия не победит в Украине:

Европейцы и североамериканцы должны пожертвовать своим уровнем жизни, чтобы США могли восторжествовать в Украине. Африканцам, возможно, тоже придется голодать. Это ради благого дела – деколонизации России. Как ты можешь говорить "нет"?

(c) Никколо Сольдо

https://niccolo.substack.com/p/delusion – цинк

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