 

Совет себе – Личное мнение

25.06.2022, 18:55, Разное
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Я думаю, что нет ни одного человека, который бы, видя выпускной вечер, не вспоминает свой.

https://t.me/lenamiro/11820

Казалось бы, получаешь всего-навсего аттестат, впереди ещё учиться и учиться, получать профессию, работать и делать карьеру, но всё равно что-то ёкает, правда?

Не знаю, как вы, но из всех возрастных категорий, с наибольшим чувством я отношусь именно к выпускникам.

Хочется подойти, сказать что-то важное, полезное. Поделиться опытом, предостеречь от ошибок и глупостей. Указать направление, чтобы всё у них в жизни сложилось.

Чтобы были здоровы, красивы. Успешны, богаты. Чтобы постоянно учились, занимались своим любимым делом, а не тянули на работе время. Чтобы любили искренне, не боялись обжечься чувствами. Чтобы были честны — перед собой, в первой очередь.

Наверное, желание дать советы ребятам связано с тем, что всё это хочется рассказать самой себе — той, 17-летней наивной девочке, какой я была на своём выпускном.

К сожалению, машины времени нет. Зато ведь можно помочь тем, кто вчера вступил во взрослую жизнь, правда?

Что бы вы сказали себе на выпускном, если бы вдруг появилась такая возможность?

Источник: Лена Миро



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