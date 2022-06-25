Этим летом в тренде платиновый блонд: горячие примеры

Если вы всегда мечтали стать платиновой блондинкой, то самое время обратиться к стилисту. Ведь этот цвет станет абсолютным трендом лета. Но стоит помнить, что добиться желаемого платинового оттенка не получится за одно окрашивание, понадобится посетить салон два, а то и три раза.

Платиновый блонд с темными корнями

Платиновый блонд особенно эффектно смотрится в сочетании с более темными корнями. Но добиться такого результата за одно окрашивание не удастся. Так что перед сменой имиджа не забудьте позаботиться о волосах, используя защитные средства. А после окрашивания обязательно делайте восстанавливающие маски и откажитесь от использования фена.

Платиновые пряди, обрамляющие лицо

Если хотите подчеркнуть здоровый цвет кожи или быстро замаскировать отросшие корни, то перекрасьте в платиновый блонд обрамляющие лицо пряди.

Платиновые пряди на черных волосах

Платиновый шатуш на черных волосах выглядит особенно стильно и модно.

Платиновые пряди на светло-медовых волосах

Добавление платиновых прядей к светло-медовым волосам придает дополнительный объем прическе. Такое окрашивание можно сделать разными способами. Так, чтобы выглядеть более естественно, лучше окрасить несколько прядей в приглушенный платиновый оттенок. А если хотите стать сногсшибательной блондинкой, то добавьте больше светлых локонов.

Частое платиновое мелирование

Частое платиновое мелирование, как на главном фото, идеально подходит для женщин старше 50 лет. Ведь подобное окрашивание отлично маскирует седину. А чтобы завершить образ, сделайте текстурированный боб, который не требует тщательного ухода и долгой укладки.

Платиновые верхние пряди с темной основой

Если вы брюнетка и любите контрастное окрашивание, то сделайте несколько платиновых прядей на макушке. .

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Насыщенный платиново-пепельный цвет

Если у вас седые волосы, и вы не хотите их постоянно перекрашивать, то сделайте частое пепельно-платиновое мелирование. Оно отлично сочетается с естественным серым цветом, и при этом надолго сохраняет свежий и опрятный вид. Так что вам не понадобится часто посещать стилиста. Но помните, что нужно использовать фиолетовый тоник или шампунь раз в неделю, иначе пряди начнут приобретать медный оттенок.

Объемный платиновый балаяж на светло-русых волосах

Объемный платиновый балаяж отлично смотрится на светло-русых волосах. Такое окрашивание подчеркивает глубину цвета на корнях, делая их более темными, а кончики приобретают слегка выгоревший вид. И это сочетание выглядит по-настоящему теплым и летним.

Омбре с платиново-пепельными оттенками

Это великолепное омбре начинается с темных корней, постепенно переходит в светло-русую среднюю часть и заканчивается платиново-пепельными кончиками. Такое окрашивание идеально подходит для длинных и средних волос, но его можно сделать и на короткой стрижке.

Платиново-серебристый цвет волос

Если вы не против тщательно следить за цветом волос, то попробуйте платиново-серебристый блонд. Подобный оттенок не появляется в одночасье, чтобы его получить, потребуется несколько сеансов окрашивания.