 

Активистов «Стопхама» арестовали за нападение на сотрудников МВД

25.06.2022, 18:30, Новости дня
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В Москве арестованы трое активистов движения «Стопхам», их обвиняют в нападении на машину бойцов спецназа «Гром» МВД, сообщили в Бабушкинском суде столицы.

«Постановлением Бабушкинского районного суда от 25 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 213 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство») , на срок по 23 августа 2022 года», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве спецназовцы задержали активистов движения «Стопхам», которое проводило рейд в поисках нарушителей правил дорожного движения.

Напомним, в 2018 году Мосгорсуд ликвидировал движение «Стопхам», которое было создано в 2010 году для борьбы с водителями, нарушающими ПДД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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