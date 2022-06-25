 

Лукашенко заявил о критически важных переговорах России и Белоруссии по обороне

25.06.2022, 18:30, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.

«Просил бы вас, чтобы мы подробнее поговорили по вопросам обороны. Для нас это очень важно сейчас, критически важно в связи с тем, что происходит на Западе», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Белорусскую сторону беспокоит политика, которую проводят западные страны, в частности, Литва и Польша, сказал он.

«Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине», – обратился он к российскому коллегу.

«Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Путин же озвучил свое предложение, касающееся оборонной деятельности двух стран. «Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам Генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой», – сообщил российский лидер.

Лукашенко согласился.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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