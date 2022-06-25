«Нужно уважать местные традиции» – эмигрировавшие в Турцию российские программисты приняли участие в побиении камнями курдских сепаратистов

Семеро российских программистов приняли участие в побиении камнями курдских сепаратистов, которое прошло в турецком Измире.

По словам эмигрантов, уважение к местным традициям – основа мирного сосуществования с местными жителями и лучшая благодарность приютившей их стране.

Инцидент произошёл на площади Эрдогана – местный продавец напитков заподозрил в двоих прохожих курдов, после чего начал созывать толпу. Вскоре в предполагаемых террористов полетели камни. При этом звучали призывы прекратить геноцид турок в Курдистане и требования поставить турецкой армии больше оружия для проведения специальной операции. Российские эмигранты узнали о стихийном мероприятии из Telegram-чатов и поспешили на площадь, чтобы поддержать турецкий народ.

– Мы здесь – гости, и не должны указывать хозяевам, как жить. Турция проводит спецоперацию на территории соседней страны, потому что курды угрожают её национальному суверенитету, – рассказал 26-летний Java-разработчик Антон Косполов.

Другой программист объяснил, что в стране образовалась пятая колонна гюленовцев, которые на деньги США пытаются свергнуть законно избранное правительство.

Побиение камнями в результате продолжалось около двух часов, пока на место не прибыли врачи скорой помощи. Бросив свои камни, они затем забрали потерпевших в медучреждение, где намерены оказать им помощь и передать полиции.

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