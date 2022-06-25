 

«Нужно уважать местные традиции» – эмигрировавшие в Турцию российские программисты приняли участие в побиении камнями курдских сепаратистов

25.06.2022, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семеро российских программистов приняли участие в побиении камнями курдских сепаратистов, которое прошло в турецком Измире.

По словам эмигрантов, уважение к местным традициям – основа мирного сосуществования с местными жителями и лучшая благодарность приютившей их стране.

Инцидент произошёл на площади Эрдогана – местный продавец напитков заподозрил в двоих прохожих курдов, после чего начал созывать толпу. Вскоре в предполагаемых террористов полетели камни. При этом звучали призывы прекратить геноцид турок в Курдистане и требования поставить турецкой армии больше оружия для проведения специальной операции. Российские эмигранты узнали о стихийном мероприятии из Telegram-чатов и поспешили на площадь, чтобы поддержать турецкий народ.

– Мы здесь – гости, и не должны указывать хозяевам, как жить. Турция проводит спецоперацию на территории соседней страны, потому что курды угрожают её национальному суверенитету, – рассказал 26-летний Java-разработчик Антон Косполов.

Другой программист объяснил, что в стране образовалась пятая колонна гюленовцев, которые на деньги США пытаются свергнуть законно избранное правительство.

Побиение камнями в результате продолжалось около двух часов, пока на место не прибыли врачи скорой помощи. Бросив свои камни, они затем забрали потерпевших в медучреждение, где намерены оказать им помощь и передать полиции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Скидки до 1,50 рупий на Hyundai Kona Electric, i20 и Santro в июне 2021 г.

12.05.22 / От рисунков в стиле бохо до психоделического эффекта: лучшие модели длинного платья с принтом

21.06.21 / Не верится, что раньше Бибигуль была простушкой: фото до и после преображения

14.03.22 / Мнение: Легализация русофобии

19.09.20 / Елена Крыгина, Мария Мельникова и Самира Мустафаева представили коллаборацию Calzedonia x Erborian

28.01.22 / Криштиану Роналду сделал необычный подарок Джорджине Родригес в день ее рождения

24.01.22 / Мнение: Германия поможет Украине госпиталем с крематорием

01.04.22 / Шляпное настроение: новое забавное фото Эмбер Херд с дочерью

03.11.21 / Ветеран ЦРУ: антиалкогольная кампания Горбачева была частью плана по развалу СССР

02.06.21 / Молоко, вазелин, миндальное масло: как быстро стимулировать рост ресниц с помощью пяти ингредиентов, смешанных вместе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика