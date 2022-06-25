Мнение: Советский рантье

Коллеги, помогите разобраться. Допустим, советский труженик много и усердно работал на северах, зашибал честный длинный рубль, откладывал по 10 тысяч рублей на сберкнижку каждый год. Прошло 10 лет, на книжке уже 100 тысяч, наш герой покупает билет на самолёт и улетает в Сочи.

Сбербанк платит ему 3% годовых со вклада, то есть 3000 рублей в год или 250 рублей в месяц — неплохую сумму по тем временам. Также бывший нефтяник устраивается на полставки сторожем за 30 рублей в месяц, и даже рабочее время проводит в полное своё удовольствие — сидя в тёплом помещении, читая интересные книги.

Итого мы получаем классического трутня-рантье, предмет благородной ненависти коммунистов. Пожалуй, сильнее они будут ненавидеть только дочь этого трутня, которая унаследует от него капиталец, даже не отбыв положенного срока в морозном чистилище, не оставив на Севере значительную часть здоровья.

Объясните, пожалуйста, почему в СССР такое терпели? Даже ведь не терпели — пропагандировали! Работать в сложных местах было почётно. Класть деньги в Сбербанк и покупать облигации — правильно, это подавалось как помощь тружеников государству. А на выходе имеем отвратительное явление, бездельника-рантье, практически буржуа. Парадокс…