 

Пощекотавшую ромашками гениталии Толкалину подняли на смех: Мозги не работают

25.06.2022, 18:04, Разное
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На фотографии знаменитость стоит в траве практически по пояс… голая. Актриса держит в руках зеркало, которое прикрывает часть спины. В нем отражается ближайший перелесок.

“Я снова в Савватьме”, – лаконично подписала “голозадый” снимок Любовь Толкалина. Судя по всему, артистка не побоялась пощекотать интимные места, в том числе гениталии, полевыми ромашками.

Поклонники завалили комментарии под снимком хвалебными восклицаниями. “Очень необычно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Очень интересное фото”, “Красота невероятная”, “Вы просто сказочная русалка”, “Люба вы прекрасны”, – считают подписчики.

Впрочем, не все оценили откровенное фото бывшей супруги Егора Кончаловского. Некоторые подняли звезду на смех, отметив, что в ее возрасте уже пора и мозги включать и не лазить по ромашкам голышом.

“Опять голая, бабе под 50 лет, мозги от пересыпа не работают”, “Словно не мытая кожа на фотографии что то от самобичевания вас обидели? Зачем зад в ромашки вставили?) впечатление с названием фу”, – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Любовь Толкалина часто публикует снимки в обнаженном виде. 44-летняя артистка любит свое тело и не стыдится демонстрировать его, чем порой деже смущает подписчиков своего блога.



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