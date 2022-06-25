 

Мнение: Восстановление Мариуполя займет до 5 лет

25.06.2022, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ДНР заявляют, что полное восстановление Мариуполя займет от 3 до 5 лет.

Для сравнения. План восстановления Севастополя после Великой Отечественной Войны (город был очень сильно разрушен, после освобождения в городе было всего 10 000 мирных жителей) был утвержден в 1945 году и согласно распоряжению Сталина, включал в себя привлечение серьезных ресурсов со всего СССР (Севастополь вошел в число 15 приоритетных городов на восстановление). Основные задачи предполагалось выполнить за 3-4 года, для чего при правительстве СССР создавались отдельные управления занимающиеся расходованием особого бюджета.

К 1951 году основные задачи по восстановлению города были в целом решены (в том числе и путем привлечения к работам немецких и румынских военнопленных разбиравших завалы и помогавших строить новые жилые дома). Нынешний облик центра города, как раз тогда и был сформирован. Полное завершение восстановления города завершилось к 1954-му году.

В случае с Мариуполем, сейчас перед властями стоят аналогичные задачи – сильно разрушенный город, который необходимо возродить в достаточно сжатые исторические сроки.

Учитывая опыт восстановления Грозного после чеченских войн и Крыма после украинской оккупации, задача восстановления Мариуполя видится вполне решаемой. Для властей это отличный способ показать, что Россия восстановит все освобожденные территории. Тем более, что здесь мы восстаналиваем уже фактически свое, так как ДНР и ЛНР после окончания СВО войдут в состав России и Мариуполь де-факто это российский город уже.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.21 / На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

16.02.21 / БРЕДОВАЯ ТЕОРИЯ № 11: ПАССИОНАРНОСТЬ

24.03.22 / Мнение: Военно-гражданским администрациям быть

18.01.22 / Мнение: Без комментариев

07.05.22 / Поливать комнатные цветы нельзя: чего лучше не делать 10 мая, в Семенов день

09.07.20 / Скончались самые старые сиамские близнецы в мире, у которых было одно тело на двоих

20.04.21 / «Роскосмос» объявил о повторном запуске станции «Мир»

22.01.21 / Терешкова предложила судить россиян у них в квартире

11.11.20 / Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с военнослужащими и их семьями

24.09.21 / Пять знаков зодиака, представительницы которых никогда не позволяют мужчинам себя контролировать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика