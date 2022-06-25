Мнение: Восстановление Мариуполя займет до 5 лет

В ДНР заявляют, что полное восстановление Мариуполя займет от 3 до 5 лет.

Для сравнения. План восстановления Севастополя после Великой Отечественной Войны (город был очень сильно разрушен, после освобождения в городе было всего 10 000 мирных жителей) был утвержден в 1945 году и согласно распоряжению Сталина, включал в себя привлечение серьезных ресурсов со всего СССР (Севастополь вошел в число 15 приоритетных городов на восстановление). Основные задачи предполагалось выполнить за 3-4 года, для чего при правительстве СССР создавались отдельные управления занимающиеся расходованием особого бюджета.

К 1951 году основные задачи по восстановлению города были в целом решены (в том числе и путем привлечения к работам немецких и румынских военнопленных разбиравших завалы и помогавших строить новые жилые дома). Нынешний облик центра города, как раз тогда и был сформирован. Полное завершение восстановления города завершилось к 1954-му году.

В случае с Мариуполем, сейчас перед властями стоят аналогичные задачи – сильно разрушенный город, который необходимо возродить в достаточно сжатые исторические сроки.

Учитывая опыт восстановления Грозного после чеченских войн и Крыма после украинской оккупации, задача восстановления Мариуполя видится вполне решаемой. Для властей это отличный способ показать, что Россия восстановит все освобожденные территории. Тем более, что здесь мы восстаналиваем уже фактически свое, так как ДНР и ЛНР после окончания СВО войдут в состав России и Мариуполь де-факто это российский город уже.

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