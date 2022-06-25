 

Радость-то какая! – Личное мнение

25.06.2022, 17:30, Разное
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То, чего мы так с таким нетерпением ждали, произошло. Наденька, новая жена футболиста Мамаева, родила мужу сына.

Теперь официально подтверждено — Санько опубликовала в своём канале фоточку и цветы от Павла.


Фото: Соцсети

Где-то от радости поперхнулась одна Алана. Размеры алиментов будут теперь кардинально снижены.

Надя с любовью смотрит на младенчика. Павел, я уверена, тоже рад.

Не могу не поздравить людей, которые так счастливы. Надю, Павла и Алану, конечно же.

Молодые супруги займутся ребёнком. Бывшая жена — станет чуть скромнее в своих аппетитах. Это ли не повод завершить затяжной конфликт?

Вот расскажу похожий случай. Были две подруги, и одна у другой увела мужа.

Первая — ох, ругалась, так ругалась. А потом мужик свалил, и женщины подружились снова. До сих пор — не разлей вода.

Вот и Надя с Аланой тоже могут стать снова подружками. Обе красивы до ужаса, обе примерно одного возраста и интересов. Обе мамы теперь. Что важно — от одного папы.

Ну, а Павлик им мешать не станет, я думаю.

А вы бы смогли дружить с нынешней женой, будучи бывшей?

Источник: Лена Миро



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