Радость-то какая! – Личное мнение
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То, чего мы так с таким нетерпением ждали, произошло. Наденька, новая жена футболиста Мамаева, родила мужу сына.
Теперь официально подтверждено — Санько опубликовала в своём канале фоточку и цветы от Павла.
Фото: Соцсети
Где-то от радости поперхнулась одна Алана. Размеры алиментов будут теперь кардинально снижены.
Надя с любовью смотрит на младенчика. Павел, я уверена, тоже рад.
Не могу не поздравить людей, которые так счастливы. Надю, Павла и Алану, конечно же.
Молодые супруги займутся ребёнком. Бывшая жена — станет чуть скромнее в своих аппетитах. Это ли не повод завершить затяжной конфликт?
Вот расскажу похожий случай. Были две подруги, и одна у другой увела мужа.
Первая — ох, ругалась, так ругалась. А потом мужик свалил, и женщины подружились снова. До сих пор — не разлей вода.
Вот и Надя с Аланой тоже могут стать снова подружками. Обе красивы до ужаса, обе примерно одного возраста и интересов. Обе мамы теперь. Что важно — от одного папы.
Ну, а Павлик им мешать не станет, я думаю.
А вы бы смогли дружить с нынешней женой, будучи бывшей?
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Источник: Лена Миро
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