В Турции заявили о поимке греческого шпиона

Турецкая контрразведка поймала шпиона из Греции, об этом заявили в Национальной разведывательной организации (MIT) Турции, сообщают СМИ.

«Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT», – цитирует газету Star РИА «Новости».

Источники агентства Анадолу в силах безопасности страны указали, что Ампар якобы занимался шпионажем в Турции от имени Национальной разведслужбы Греции.

«Ампара действовал как предприниматель во время своих поездок в Турцию, и занимался шпионской деятельностью под предлогом торговли. Ампара, задержанный в ходе операции MIT, собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке», – сказали собеседники.

Также подозреваемый якобы собирал данные о сирийцах в Турции, и сторонниках запрещенной в стране организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой».

Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.

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