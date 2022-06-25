 

США и НАТО столкнулись с общей угрозой из-за Украины

25.06.2022, 17:04, Новости дня
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Арсеналы оружия у США и стран НАТО стремительно сокращаются, а оперативно их восполнить нельзя, что несет серьезные проблемы, сообщил аналитик Asia Times Стивен Брайен.

Он отметил, что США и союзники могут участвовать лишь в коротких военных конфликтах, но длительные боевые действия разоряют их арсеналы, восстановление которых потребует время, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.  

Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему поставок вооружения. Тогда президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные нужды, чтобы помочь союзникам, включая СССР и Китай.

Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Одной из них он назвал затягивание украинского кризиса. Второй же угрозой назывался риск боевых действий в Азии, например, в Корее или на Тайване.

«Это станет почти непосильной ношей для США. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», – сообщил обозреватель.

Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню. 

Ранее в Минобороны РФ заявили, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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