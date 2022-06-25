«Не питайте иллюзий» – Украина может остаться в статусе кандидата в ЕС на 20 лет

Признание за Украиной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз — сильный политический жест, но реальное присоединение страны к блоку может занять долгие годы или вообще не состояться, передаёт BFM TV. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон предлагает объединить все страны-кандидаты в Европейское политическое сообщество для укрепления их связей с ЕС, однако против такого проекта выступают многие европейские лидеры.

ЗАСТАВКА: Доброе утро, бизнес! (Рубрика. — ИноТВ) меняющийся мир.

САНДРА ГАНДУЭН, ведущая BFM Business: Итак, Матьё Коаш, Европейский совет Евросоюза подтвердил кандидатуру Украины (на вступление в ЕС. — ИноТВ). Этот процесс занял несколько месяцев, но за ними — очень долгий процесс реального присоединения. Матьё Коаш передаёт из Брюсселя.

МАТЬЁ КОАШ, спецкорреспондент BFM TV в Брюсселе (Бельгия): Статус кандидата, полученный Украиной, — это очень сильный политический жест в разгар конфликта, прямой сигнал в адрес России. Но при более близком анализе он, возможно, также означает для украинцев начало чрезвычайно разочаровывающего процесса. Не нужно долго думать, чтобы понять, что может случиться с Украиной: вчера утром здесь, в Брюсселе, обсуждали присоединение шести балканских стран. Надо сказать, переговоры прошли неудачно, а пресс-конференцию по итогам этого балканского саммита даже отменили.

Эти страны, некоторые из которых приложили огромные усилия для соответствия европейским требованиям, ждут, когда смогут войти в состав ЕС, уже очень долго, слишком долго. Рекорд принадлежит Северной Македонии, которая получила статус кандидата 17 лет назад. Что касается Албании, она ждёт восемь лет, и эти страны по-прежнему не видят свет в конце туннеля. Вчера всё заблокировала Болгария, наложив право вето на переговоры с Северной Македонией из-за культурно-исторических разногласий. Также это препятствует переговорам с Албанией, так что премьер-министр страны произнёс фразу, которая вызвала бурную реакцию здесь, в Брюсселе, потому что он посоветовал украинцам не питать иллюзий по поводу статуса кандидата, который им предоставил Евросоюз. Действительно, этот статус подтвердили абсолютно рекордным числом голосов, но присоединение, со своей стороны, может занять 15, 20 лет, о чём заявил Клеман Бон, министр-делегат (Франции. — ИноТВ) по европейским делам, или, возможно, вообще никогда не случится.

Эммануэль Макрон предлагает этим странам-кандидатам что-то вроде другого утешения — создание Европейского политического сообщества. С его помощью страны во главе с Украиной заявят о своих намерениях, укрепят связи со странами-членами перед присоединением. Это сообщество идей, главных идей и политической ориентации. Вот в чём состоит предложение Эммануэля Макрона, однако среди стран ЕС многие уже возражают против и ничто не указывает на то, что этот проект увенчается успехом. К тому же Франция с 1 июля передаст президентство в ЕС Чехии.

КРИСТОФ ЯКУБИШИН, ведущий BFM Business: Спасибо, Матьё!

Дата выхода в эфир 24 июня 2022 года.