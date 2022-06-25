Мнение: Импортозамещение секс-шопов, почему русские уезжают из США и атака на фигурное катание

1. Санкции Запада коварно ударили в том числе и по российским секс-шопам. Однако их владельцы убеждены, что смогут импортозаместить резиновые игрушки и смазки нашим, отечественным продуктом (ссылка):



Секс-шопы в России столкнулись с трудностями в поставках товаров из-за рубежа. Расходы на логистику увеличились, как и время доставки интимной продукции из Европы и Китая, рассказал радиостанции «Говорит Москва» создатель магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

Он отметил, что некоторые европейские компании заявили, что «их сверху попросили не отправлять [товары] напрямую в Россию». В связи с таким решением и возникают проблемы: «логистика меняется, время удлиняется», пояснил он. Однако есть и плюсы — рост затрат на логистику компенсируется текущим валютным курсом, сообщил представитель индустрии.

Владелец сети «Розовый кролик» также отметил, что магазины перестали закупать продукцию из США из-за высоких рисков ее не получить. На смену зарубежным товарам придут отечественные. «Мы продолжили упор на импортозамещение: собственное производство фаллоимитаторов, интимных игрушек, кожаных фетиш- и БДСМ-аксессуаров, лубрикантов, массажных масел, смазок. Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы», — добавил Лапин.

Что ж, мы обеспечили продовольственную безопасность России и почти обеспечили лекарственную безопасность. Пора обеспечить безопасность и в интимной сфере: негоже зависеть от Запада в столь важных вещах.

2. В комментариях к недавнему посту пишут причины, по которым выходцы из России покидают Запад. Цитирую, например (ссылка):



А вот я вернулся из США в 2015. Прожил там 15 лет. Когда жена забеременела, решили уехать. В основном из-за детей. Мама у меня в школе работала, так там директор содомит, а завуч трансгендер, ну и повесточка аналогичная. Ну его, сказали мы, и уехали. Продали две машины, квартиру и чухнули. Жил в Атланте, Джорджии. Ещё были на пляже во Флориде в 2013, и была стрельба на пляже. Убегали, прятались в магазине, на полу лежали. Полиции пресловутой не было минут 15. Жена беременная была. В общем, взвесили все «за» и «против», и подались в Россию. Если что, мы с Украины (хотя предки из Смоленска).

3. Подлые атаки на Россию продолжаются. На Западе кто-то не может спокойно спать из-за постоянных побед юных россиянок в фигурном катании (мы обсуждали этот вопрос вот здесь), поэтому там продавили решение о увеличении возрастного ценза для участия в соревнованиях с 15 до 17 лет (ссылка).

Повышение пройдёт поэтапно, и в теории наши молодые спортсмены ещё могли бы успеть поучаствовать в чемпионатах мира. Но нет: в этом году их не допустят из-за коврового русофобского запрета всем русским участвовать в соревнованиях.

Это лишний раз напоминает о том, что международные спортивные организации по факту не международные, а находятся под контролем западных стран во главе с США. Когда США нападают на Ирак и Афганистан, никто не вводит санкции против американских спортсменов, а когда Россия защищает Донбасс от захватчиков, против наших спортсменов немедленно вводят санкции.

Насколько я знаю, уже вовсю идёт работа над созданием альтернативных международных спортивных структур и развитием альтернативных, независимых от Запада турниров. На них можно будет приглашать Китай, Индию и многие другие страны, включая даже жуликов канадцев и тому подобную шушеру. Тогда западные соревнования быстро растеряют престиж — самые сильные спортсмены будут их игнорировать.