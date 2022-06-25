Пострадавших в результате падения балки во время строительства эстакады в Москве нет

Видимых дефектов на конструкции балки в начале монтажа обнаружено не было, отметили в Департаменте развития новых территорий. По факту инцидента проведут проверку.

“Пострадавших в результате происшествия нет”, – сказано в сообщении пресс-службы департамента.

Магистраль “Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево” улучшит транспортную ситуацию на территории Новой Москвы.

Трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе, Троицк и Щербинку, улучшит транспортную связность с деревнями Яковлево, Черепово и другими населенными пунктами, а также с жилыми комплексами поселений Десеновское и Рязановское. Пассажиры смогут быстрее добираться к транспортно-пересадочному узлу “Остафьево” на Курском направлении Московской железной дороги.