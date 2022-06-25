Робот Федор принят в состав Общественной палаты

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25.06.2022, 16:22, Разное
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На очередном заседании Общественной палаты в состав консультативно-совещательного органа был принят антропоморфный робот Фёдор, ранее уволенный за профнепригодность из госкорпорации «Роскосмос».

По мнению коллег, андроид сможет стать единственным реально независимым экспертом в ОП и адекватно высказываться по всем вопросам. При этом, в секретариате ОП рассказали, что находят Фёдора «невероятно компетентным».

– Перед тем как принять его, мы провели с ним собеседование. И вы не поверите, но он невероятно компетентен. Он находит ответ на любые вопросы, а если чего-то всё же не знает, то молчит, а не начинает лить воду», – похвалили робота общественники. – Помимо этого, он настоящий хозяйственник: умеет менять лампочку, забивать гвозди, пилить. Ещё одно достоинство Фёдора – он политически активен. У него даже есть членский билет “Единой России”.

Робот Фёдор возглавит в ОП Комиссию по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Источники говорят, что у него уже нашлись свои противники – они опасаются, что андроид будет справляться со своими обязанностями лучше, чем человек, что впоследствии приведёт к появлению целиком роботизированной Общественной палаты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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