Мнение: Относительно терактов на освобожденных территориях

Относительно терактов на освобожденных территориях.

1. Они были, есть и будут. Ситуация там будет идентична ситуации на Кавказе после 2-й Чеченской войны, после которой потребовалась длительная КТО, когда необходимо просто банально отстрелять наиболее упоротых и разрушить основные террористические сети ячеек.

2. Соответственно, необходимо не впадать в истерики, а методично усиливать режим КТО с привлечением местных ресурсов, по укреплению контроля и отстрелу украинских террористов. Главное – методичность и неизбежность возмездия.

3. СБУ и ГУР МОУ необходимо на официальном уровне признать террористическими организациями, приравняв к ИГИЛ и Аль-Каиде, чтобы снять излишние ограничения по ликвидации бандеровских террористических ячеек и их агентуры на освобожденных территориях. По руководителям и функционерам этих структур необходимо вести в том числе индивидуальную охоту, точно также как велась охота на главарей чеченских боевиков или эмиссаров ИГИЛ.

4. Элементы советского опыта по борьбе с бандеровщиной на Западной Украине необходимо изучать и внедрять с поправкой на актуальную ситуацию. В конечном итоге, в 40-50 годы СССР показал успешный пример ликвидации структуры бандеровского бандподполья поддерживаемого США и НАТО. Речь конечно не идет о копировании советского опыта, а о внедрении его полезных элементов для текущих условий.

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