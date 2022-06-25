Мнение: Информационный повод

Медведев продолжает бомбить по площадям, комментируя любой инфоповод.

Молдова, еще не вступив в ЕС, уже готова присоединиться к санкциям против РФ. Ответ Москвы не заставит себя долго ждать, заявил Дммитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС. Зампред Софбеза считает, что присоединение Молдовы к ЕС может произойти через создание "новой Великой Румынии".

Проблема кремлевских в том, что они свои собственные представления гопников проецируют на всех окружающих.

В реальности уже давно нет никакой необходимости формального пересмотра границ. Сегодня вполне параллельно существуе два албанских государства – Албания и Косово, и они как-то не ставят перед собой цель воссоединения в Великую Албанию (хотя наверняка есть соторнники этой идеи).

Присоединение Молдавии к ЕС тоже не означает создания «Великой Румынии» просто потому, что в этом нет большого смысла. А присоединение Молдавии к санкциям против России – это опять-таки стандартная процедура присоединения к ЕС, странно было бы обратное. Если ты входишь в какое-то объединение, ты обязан принимать на себя и его решения.

Другой вопрос, что должно измениться и отношение к Молдавии – как раз потому, что она получила право на вступление в ЕС и утратила предыдущий статус «не-члена», но это естественно.

Проблема здесь совершенно в другом. Создаваемый нарратив «осажденной крепости» губителен для России, которая и без того стараниями того же Медведева и ему подобных сегодня находится в пикирующем положении. Можно продолжать строить заборы и стены и загонять страну в еще большую катастрофу. Собственно, ничего другого эти не могут и не умеют. Но выход находится в другой стороне – нужно жить не в осаде, а проводить политику сосуществования в балансе с отстаиванием своих интересов. У кремлевских получается что-то одно. Либо любовь взасос с утратой всех национальных интересов, либо «кругом враги», что ровно то же самое, просто выглядит иначе.

Проблема в первую очередь в негодной политике самого руководства России. А все остальное – это уже следствия.

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