 

В США ужесточили контроль над огнестрельным оружием

25.06.2022, 15:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден в субботу подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Теперь власти штатов получат право изымать огнестрельное оружие у лиц, которые, по мнения представителей закона, представляют угрозу для себя и окружающих. Также осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, запрещено приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет, передает ТАСС со ссылкой на документ.

ФБР теперь должны более тщательно проверять данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом.

Наконец, документ предполагает, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением.

Закон ужесточен на фоне инцидента в Техасе, где весной стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость иметь при себе оружие, создав прецедент и для других штатов.

Байден заявил, что постановление противоречит здравому смыслу и конституции, а также должны всех беспокоить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07.20 / Тренер погибшей фигуристки заявил о приступах эпилепсии у спортсменки

09.09.20 / Богдан рассказал о первом разговоре Зеленского и Путина

02.11.21 / В Японии и Финляндии начаты разработки технологий 6G

05.09.21 / Песков посочувствовал переживаниям поправившего президента школьника

30.06.21 / Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

18.05.22 / Пентагон не захотел оценивать ситуацию вокруг «Азовстали»

22.09.21 / Эксперт Центра Разумкова назвал заявление Ватерландера о газе за одну гривну манипуляцией

11.12.21 / В Крыму призвали возобновить авиасообщение с Турцией

17.11.20 / Эксперт назвал причины самопроизвольного выключения смартфона

30.12.20 / В США девушку заставили уйти из университета за «расистское» слово – это был донос одноклассника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика