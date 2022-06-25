Визовый центр Греции отозвал решение о приостановке работы
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Работу визового центра Греции и прием документов на визы в РФ решено не приостанавливать, сообщил представитель одной из греческих туристических компаний.
По его словам, в субботу туроператоры получили письмо, в котором утверждается, что «генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем». «С 27.06.2022 визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме (график работы можно уточнить на сайте)», – передает РИА «Новости» суть письма.
Также в туркомпании рассказали, что планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. Кроме того, фирма отметила, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Отмечалось, что работа приостановлена в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.
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