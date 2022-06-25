«Большой шаг назад» — мировые лидеры раскритиковали Верховный суд США за отмену права на аборт

Отмена конституционного права на аборт в Соединённых Штатах вызвало широкое осуждение. Иностранные правительства и международные организации увидели в этом решении стремление ограничить права женщин, пишет The Guardian.



AP

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. Международные организации и мировые лидеры, в том числе лидеры Канады, Франции и Великобритании, выступили с резкой критикой этого шага, пишет The Guardian.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что речь идёт о наступлении на «фундаментальное право женщин принимать решение о собственном теле». «Нам нужно добиваться прогресса, а не вести бесконечную борьбу и двигаться вспять», — добавила она.

Глава британского правительства Борис Джонсон также назвал решение американского суда «большим шагом назад». А лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен предположила, что этот прецедент «придаст смелости силам, выступающим против абортов и женщин в других странах».

«Ни одно правительство, ни один политик или мужчина не должны указывать женщине, что она может или не может делать со своим телом», — заявил канадский премьер Джастин Трюдо. Он добавил, что «не способен представить весь тот страх и гнев», которые испытывают сейчас американки.

МИД Франции призвал американские власти «сделать всё возможное», чтобы обеспечить жительниц США возможностью сделать аборт. Президент страны Эммануэль Макрон назвал процедуру «основным правом всех женщин».

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что он «обеспокоен и разочарован» решением Верховного суда США. По его словам, оно ограничивает не только «права женщин, но и доступ к медицинскому обслуживанию».

Агентство ООН, занимающееся сексуальным и репродуктивным здоровьем, усомнилось, что запрет на аборты уменьшит их количество. Более того, по данным ведомства, ограничения приводят к применению небезопасных методов и повышению смертности среди женщин, обращает внимание The Guardian.

В то же время, по словам издания, постановление Верховного суда США вызвало поддержку среди противников абортов, особенно в Латинской Америке. Они выразили надежду, что эту инициативу подхватят в других странах. «В мире снова появилась справедливость. Мы собираемся добиться того же в Аргентине», — пообещала местный депутат Амалия Граната.