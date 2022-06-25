 

Вскрылись последние слова пытавшейся забрать мужа на тот свет Сенчиной: Мне трындец

25.06.2022, 15:07, Разное
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В 2018 году умерла Людмила Сенчина – женщина страдала от онкологии. Несмотря на страшный диагноз, звезда до последнего старалась работать не подавая виду. Накануне ее последний гражданский супруг рассказал журналистам об их отношениях.

По словам Владимира Андреева, он познакомился с артисткой в девяностых, когда им обоим было сорок лет. Будучи владельцем строительной компании, он работал в коттеджном поселке, где располагалась дача Людмилы. Мужчина отмечает, что сразу приглянулся певице. Так, она наблюдала за ним с балкона дома. В какой-то момент Владимир решил спросить напрямую: “Вы меня кадрите?”, – и получил честный ответ. Андреев позже начал работать с Сенчиной: помогал в концертной деятельности, решал проблемы с бандитами и налогами.

Вдовец артистки честно признается, что был женат, когда завязывались его отношения со звездой эстрады. Несмотря на то, что у него росла дочь, с женой он практически не жил. К слову, Сенчина тоже была замужем, однако также почти не общалась с тогда еще мужем.

Владимир признается, что поначалу он думал, что страшный недуг Людмилы отступил. Так, после постановки диагноза ей прописали диету и ему казалось, что все наладилось. Однако через некоторое время Сенчиной вновь стало плохо – назначили операцию. Тогда мужчине сказали, что его жена проживет около трех месяцев. Однако певица прожила год и четыре месяца. По словам Андреева, в последние часы своей жизни Людмила мучилась от сильных болей. Так, за день до кончины разбитая раком звезда сказала: “Мне трындец”.

Напомним, что сам Андреев год назад чуть не отправился к праотцам. Мужчина заболел коронавирусом да так, что думал, что не выживет и скоро встретится с Сенчиной. Как будто сама покойная супруга пыталась забрать возлюбленного на тот свет.



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