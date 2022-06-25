 

Сестра намерена докопаться до истинной причины скоропостижной смерти Нарцисса: Не верю

25.06.2022, 15:07, Разное
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Несколько дней назад скоропостижно скончался Пьер Нарцисс. Певец приобрел массовую популярность после выпуска своего главного хита под названием “Шоколадный заяц”. Сообщается, что сердце артиста перестало биться в ходе операции на почки. Звезде было всего лишь сорок пять лет.

Известие о кончине Нарцисса шокировало многих, ведь мужчина казался здоровым. Некоторые же в принципе не поверили, что певец умер из-за сердечных осложнений. Так, троюродная сестра звезды намерена докопаться до истинной причины его скоропостижной смерти.

Виктория Пьер-Мари отмечает, что у ее брата было все в порядке с сердцем. “Я не верю”, – говорит женщина, заявляя, что Нарцисс просто напросто не мог скончаться из-за осложнений на сердце. Певица добавила, что ее брат играл в футбол и отыгрывал часовые концерты. Именно поэтому артистка убеждена, что у Пьера было все в порядке со здоровьем.

Также Виктория считает, что брата необходимо похоронить на Родине – земле его предков. “Это естественно”, – говорит женщина. Стоит отметить, что вдова Нарцисса не придерживается такой же точки зрения. Валерия Калачева настаивает, чтобы певца похоронили в Москве.



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