 

Директором возрождённого АО «Москвич» назначен потомственный автозаводец Аршак Рубенович Асатрян

25.06.2022, 14:22, Разное
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Первым директором возрождённого завода «Москвич» стал потомственный автозаводец, чиновник столичной мэрии Аршак Рубенович Асатрян.

Молодому специалисту всего 29 лет, но в его компетентности сомнений нет – ему предстоит заняться семейным делом.

Отец Асатряна в своё время был видным деятелем Минавтопрома СССР, а в 1990-х некоторое время руководил заводом «Москвич». Именно на этот период приходится расцвет предприятия – под управлением Асатряна были созданы народные хиты «Иван Калита», «Князь Владимир» и «Юрий Долгорукий».

Асатрян-младший ещё в 26-летнем возрасте стал заместителем главы департамента лёгкой промышленности в мэрии Москвы. С автопромом Аршак Рубенович знаком не только по рассказам отца – до этого он входил в команду создателей прогремевшего на весь мир «Ё-мобиля», а затем отвечал за начало массового выпуска родстера «Крым».

По словам нового главы завода, уже в ближайшее время он намерен лично возглавить конструкторские работы, дизайнерские изыскания, сертификацию и подготовку к производству. Благодаря своей широкой квалификации и опыту работы в автопроме, управленец гарантирует: новый «Москвич» станет автомобилем мирового уровня и уверенно оставит позади большинство аналогов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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