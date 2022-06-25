Спасавший девушку россиянин утонул в Гаграх

Уфимец в Абхазии попытался спасти тонущую девушку, но утонул сам, сообщили в МЧС республики.

«Житель Уфы Максим Беркли, 1982 года рождения, утонул накануне в акватории Гагры. Трое молодых людей купались в море. Одна из девушек стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На помощь подбежали очевидцы, но спасти жителя Уфы они уже не смогли. Девушку вытащили живой, но молодой человек утонул, заключили в МЧС.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, пока удалось спасти одного из восьмерых человек. В СК уточняли, что в числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей. Ведомство возбудило уголовное дело.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что унесенные на машинах в море в Краснодарском крае – это приезжие семьи из Ставропольского края.

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