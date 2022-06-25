 

Спасавший девушку россиянин утонул в Гаграх

25.06.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уфимец в Абхазии попытался спасти тонущую девушку, но утонул сам, сообщили в МЧС республики.

«Житель Уфы Максим Беркли, 1982 года рождения, утонул накануне в акватории Гагры. Трое молодых людей купались в море. Одна из девушек стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На помощь подбежали очевидцы, но спасти жителя Уфы они уже не смогли. Девушку вытащили живой, но молодой человек утонул, заключили в МЧС.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, пока удалось спасти одного из восьмерых человек. В СК уточняли, что в числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей. Ведомство возбудило уголовное дело.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что унесенные на машинах в море в Краснодарском крае – это приезжие семьи из Ставропольского края.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.20 / “Он не любил фотографироваться. Это странно”. Журналисты пообщались с сыном и знакомыми луцкого террориста

01.07.20 / За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

26.02.21 / Ирак назвал фейком заявление США о передаче разведданных для удара по Сирии

04.05.22 / США заподозрили Китай в подготовке к захвату Тайваня

15.01.22 / В США опубликован новый список санкций против России

25.01.22 / На акции предпринимателей в Киеве пострадали 18 полицейских и трое митинговавших – полиция

16.03.21 / Специалисты из Microsoft обнаружили новое семейство вредоносных программ-вымогателей

26.04.21 / Skoda начала продажи удлиненной версии лифтбека Octavia Pro

14.05.21 / Арахамия подтвердил отставку трех министров и назвал их вероятных преемников

05.02.22 / Депутаты поддержали российских спортсменов на Олимпиаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика