 

Стало известно, почему срочно перенесли похороны Нарцисса Пьера

25.06.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семейная ссора стала причиной переноса похорон российско-камерунского певца Пьера Нарцисса, сообщила представляющая семью артиста певица Милена Дейнега.

Камерунская родня певца хочет, чтобы артист был похоронен на родине, но его бывшая супруга Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель настаивают, чтобы усопшего похоронили в России, информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на Дейнегу.

Назначенное прощание в зале ЦКБ №1 Москвы отменили со скандалом. Собравшиеся узнали лишь за полчаса до начала церемонии о том, что мероприятие отменено из-за конфликтов в семье.

Ранее экс-супруга музыканта Калачева сообщала, что прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня из-за необходимости урегулировать вопрос о передаче тела.

Напомним, 22 июня на 46-м году жизни умер Пьер Нарцисс. Он скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / Россия указала на политический выигрыш Германии от вывода американских войск

10.09.21 / Москва и Минск согласовали действия в условиях санкций

30.07.20 / В Виннице задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине

19.12.20 / В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

15.12.21 / Россия обсудила со странами Европы взаимное признание сертификатов по COVID

26.11.20 / В NASA сняли ролик об изменении климата на Земле

15.01.22 / Apple открыла кабинет на сайте Роскомнадзора

21.07.20 / Компания Honda прекращает производство модели Civic в кузове купе

13.11.20 / Зеленский и Ермак госпитализированы с COVID-19, в Украине новый рекорд по случаям коронавируса. Главное за день

09.12.20 / Помпео заявил о необратимости нового курса США в отношении Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика