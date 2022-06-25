Стало известно, почему срочно перенесли похороны Нарцисса Пьера

Семейная ссора стала причиной переноса похорон российско-камерунского певца Пьера Нарцисса, сообщила представляющая семью артиста певица Милена Дейнега.

Камерунская родня певца хочет, чтобы артист был похоронен на родине, но его бывшая супруга Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель настаивают, чтобы усопшего похоронили в России, информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на Дейнегу.

Назначенное прощание в зале ЦКБ №1 Москвы отменили со скандалом. Собравшиеся узнали лишь за полчаса до начала церемонии о том, что мероприятие отменено из-за конфликтов в семье.

Ранее экс-супруга музыканта Калачева сообщала, что прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня из-за необходимости урегулировать вопрос о передаче тела.

Напомним, 22 июня на 46-м году жизни умер Пьер Нарцисс. Он скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца.

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