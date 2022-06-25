 

Комендантский час ввели на неделю в Киевской области

25.06.2022, 14:10, Новости дня
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Предусматривающий запрет нахождения на улице комендантский час вводится в Киевской области на неделю, с 26 июня до 3 июля, сообщила Киевская областная госадминистрация.

«На территории Киевской области вводится комендантский час с 23.00 26 июня до 05.00 3 июля», – передает ТАСС сообщение на странице Киевской облгосадминистрации в Facebook (запрещен в России).

Комендантский час предусматривает запрет нахождения на улице, посещение других общественных мест, передвижение по населенным пунктам на транспорте или пешком. Исключением является наличие специального пропуска установленного образца. При этом причины такой меры не поясняются.

Напомним, с 17 июня в городе Ирпене Киевской области даже начали вручать повестки в армию гражданам, нарушающим комендантский час, а также предпринимателям, торгующим спиртным в неразрешенное время.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах. Комендантский час в городе и области длится с 23.00 до 5.00 утра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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