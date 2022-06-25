 

Решение по абортам, принятое Верховным судом США, спровоцировало протесты по всей стране

25.06.2022, 14:03, Разное
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Решение Верховного суда США об отмене прецедента, возникшего в своё время в рамках разбирательств по делу Роу против Уэйда, спровоцировало протесты по всей стране, пишет CBS News. Как отмечает канал, люди недовольны этим решением высшей судебной инстанции и настроены и дальше протестовать.

Как мы ранее упоминали, решение Верховного суда спровоцировало протесты от побережья до побережья. С подробностями из Нью-Йорка Элейн Кихано.

ЭЛЕЙН КИХАНО, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Кэтрин. Здесь, в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, толпа постепенно росла на протяжении всего дня.

По всей стране на ближайшие дни запланирована как минимум сотня демонстраций. Протест тут, в парке Вашингтон-сквер, проходит мирно, но собравшиеся здесь люди говорят, что они негодуют и не могут поверить в решение Верховного суда. И они решительно настроены сделать так, чтобы их точка зрения была услышана. По их мнению, высшая судебная инстанция по этому вопросу существует в отрыве от большинства американцев.

Как показал опрос, который мы, канал СBS News, провели в прошлом месяце, две трети американцев заявили о своём желании сохранить решение по делу Роу против Уэйда.

Между тем участники демонстрации заявляют, что продолжат протестовать и продолжат доносить своё мнение. Как заявляет полиция здесь, в Нью-Йорке, и в других городах по всей стране, они готовятся к тому, что в эти выходные пройдут демонстрации. Кэтрин.

Элейн Кихано. Благодарю вас.

Дата публикации 25 июня 2022 года.



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