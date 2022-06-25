 

Побелевшая МакSим рухнула посреди сцены с вывернутой рукой: Какое позорище

25.06.2022, 13:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артистка исполняла культовую песню “Мой рай”, кружась по сцене, как вдруг через охрану к ней прорвалась фанатка. Секьюрити не успели среагировать, и женщина успела добежать до певицы и попытаться ее обнять. В этот момент охранник схватил нарушительницу и силой начал оттаскивать от МакSим.

Однако девушка крепко вцепилась в звезду и потащила ее за собой. От неожиданности исполнительница не удержала равновесие и рухнула посреди сцены с вывернутой рукой вся белая в своем легком платье по фигуре. К счастью, МакSим быстро опомнилась и поднялась на ноги. Правда, продолжить петь смогла только через несколько секунд.

В комментариях под видео поклонники и зрители, оказавшиеся на концерте, выступили с осуждением фанатки, которая испортила выступление певицы, заодно причинив и физическую боль. Во время падения МакSим приземлилась на колени – возможно, она разбила их о сцену. Однако звезда пока не прокомментировала инцидент и не рассказала, как себя чувствует после случившегося.

“Какой позор”, “Стремная баба, опозорила проект”, “Ничего не поделаешь фанаты есть фанаты”, “Не то слово, сколько долбанутых!!! Позорище”, “Боже, как стыдно перед Максим”, – пишут в комментариях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Глава СК поручил проверить песни Оксимирона и Noize MC

23.07.20 / Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную охрану: в суде зачитали личную переписку экс-любовников

20.02.22 / Прохор Шаляпин назвал скрывающегося под маской Мухомора артиста

19.07.20 / Канье Уэст объявил о первом мероприятии в рамках президентской гонки

09.12.21 / США, Великобритания и Испания могут исчезнуть в ближайшие 100 лет

17.08.20 / Инвесторы в Белоруссии сталкиваются с классической “дилеммой диктатора”, ключ от которой может оказаться у Владимира Путина

12.01.22 / Телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане

03.06.21 / На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры

07.07.20 / 61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

27.03.22 / Мечты сбываются! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика