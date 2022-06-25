Диетолог: Разваренная гречка способствует набору лишнего веса

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова пояснила о правильном соблюдении диеты с использованием гречки. Как оказалось, разваренная крупа может способствовать набору лишнего веса.

Среди людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов и объемов талии, очень популярны различные диеты с использованием тех или иных продуктов. Однако некоторые из них могут вызвать обратный эффект, вместо похудения привести к набору веса. Так, по утверждению Ольги Павловой, с осторожностью необходимо подходить к так называемой «гречневой диете». Неправильно приготовленная крупа может помешать обретению стройности.

Стоит отметить, что гречка применяется не только для похудения, но и для того, чтобы эффективно контролировать содержание сахара в крови. Но для достижения оптимального эффекта нужно правильно использовать данный продукт. Так, соблюдая диету с низким уровнем углеводов, порция отваренной крупы не должна быть большей, чем 150 грамм. Если же особа занимается физическим трудом, 150-граммовую порцию можно увеличить до 200-250 граммов. При этом чересчур разваривать кажу из гречки нельзя, особенно людям с проблемами обмена веществ.

Такое блюдо, вопреки ожиданиям, только поднимает процент глюкозы в крови, что способствует увеличению массы тела. Кроме того, не стоит употреблять гречку и на голодный желудок, так как уже через пару часов человеку захочется снова перекусить чем-нибудь. Причиной такого явления становится слишком быстрое усвоение продукта и выброс в кровь сахара. Чтобы диета была эффективной, следует сначала съедать белковую пищу и клетчатку, а потом уже употреблять небольшую порцию каши из гречневой крупы. Если же особа занимается физическим трудом, 150-граммовую порцию можно увеличить до 200-250 граммов.

Источник: vm.ru