 

Диетолог: Разваренная гречка способствует набору лишнего веса

25.06.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова пояснила о правильном соблюдении диеты с использованием гречки. Как оказалось, разваренная крупа может способствовать набору лишнего веса.
Среди людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов и объемов талии, очень популярны различные диеты с использованием тех или иных продуктов. Однако некоторые из них могут вызвать обратный эффект, вместо похудения привести к набору веса. Так, по утверждению Ольги Павловой, с осторожностью необходимо подходить к так называемой «гречневой диете». Неправильно приготовленная крупа может помешать обретению стройности.

Стоит отметить, что гречка применяется не только для похудения, но и для того, чтобы эффективно контролировать содержание сахара в крови. Но для достижения оптимального эффекта нужно правильно использовать данный продукт. Так, соблюдая диету с низким уровнем углеводов, порция отваренной крупы не должна быть большей, чем 150 грамм. Если же особа занимается физическим трудом, 150-граммовую порцию можно увеличить до 200-250 граммов. При этом чересчур разваривать кажу из гречки нельзя, особенно людям с проблемами обмена веществ.

Такое блюдо, вопреки ожиданиям, только поднимает процент глюкозы в крови, что способствует увеличению массы тела. Кроме того, не стоит употреблять гречку и на голодный желудок, так как уже через пару часов человеку захочется снова перекусить чем-нибудь. Причиной такого явления становится слишком быстрое усвоение продукта и выброс в кровь сахара. Чтобы диета была эффективной, следует сначала съедать белковую пищу и клетчатку, а потом уже употреблять небольшую порцию каши из гречневой крупы. Если же особа занимается физическим трудом, 150-граммовую порцию можно увеличить до 200-250 граммов.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Экс-конгрессмен – власти США хотят скрыть от американского народа, как дорого обойдётся конфликт с Россией

07.03.22 / Как самостоятельно сделать трендовый маникюр: модные дизайны весны, которые легко повторить дома

15.04.22 / Das Erste – немецкий политик раскритиковал членов бундестага за призыв поставить Украине тяжёлое вооружение

17.01.22 / Полиция задержала художника

06.05.22 / Мнение: Положение на процессорном фронте

11.04.22 / Отечественные технологии обеспечили жителей Москвы социальными гарантиями

15.11.21 / За год население Хабаровского края выросло на полмиллиона. Главу региона могут представить к госнаграде

08.11.20 / В Беларуси вводится расписание доступа в интернет

31.12.21 / Выплеснули вместе с дворцом

26.01.22 / Врачи перечислили особенности заражения омикрон-штаммом ковида у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика