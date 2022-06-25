 

Американский штат остался без бизнес-тренеров из-за законодательного требования к ним иметь состояние от $2 млн

25.06.2022, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того, как в американском штате Южная Дакота был принят закон о требованиях к бизнес-тренерам и персональным финансовым коучам, в регионе не осталось людей этой профессии – по оценкам местной прессы, они «словно вымерли».

Согласно новым условиям, для легальной работы бизнес-тренером необходимо самому иметь состояние от $2 млн и подтвердить, что личные активы не опускались ниже этой отметки хотя бы пять лет. Кроме того, соискатели лицензии должны доказать, что запустили в своей жизни по крайней мере один успешный бизнес.

И хотя для Соединённых Штатов это не слишком запредельные требования, закон фактически оставил Южную Дакоту без коучей – все они перебрались в другие штаты или прекратили работу. Причины озвучиваются разные: кто-то считает, что подтверждать свою квалификацию государству – ниже его достоинства, а кого-то остановил сбор за выдачу лицензии ($12).

Несмотря на то, что сами бизнес-коучи характеризуют эксперимент, как чрезвычайно отрицательный и губительный для предпринимателей, другие штаты теперь тоже заинтересовались возможностью введения такого закона.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04.22 / Мнение: Шоколадница цвета хаки

03.02.21 / «США осваивают пространство бывшего СССР куда успешнее, чем Россия»

25.01.22 / «Нам здесь спокойнее» – сотрудники посольства Украины в России отказались эвакуироваться на Родину

20.01.21 / Археологи обнаружили первого в истории журналиста-интервьюера, жившего в III тысячелетии до нашей эры

09.08.21 / Украинские олимпийцы добровольно пожертвовали медали на установку бронзового памятника Бандере

19.11.21 / Путин призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией

30.12.21 / “Германия без фюрера еще нежизнеспособна”: в берлинском архиве обнаружили неизвестную речь Геббельса

15.03.22 / Мнение: Военные объекты НАТО на Украине до 24 февраля 2022 года

14.09.20 / История энфилдского полтергейста

04.08.20 / Мнение: Лукашенко сразится за власть с фанерными марионетками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика