Американский штат остался без бизнес-тренеров из-за законодательного требования к ним иметь состояние от $2 млн

После того, как в американском штате Южная Дакота был принят закон о требованиях к бизнес-тренерам и персональным финансовым коучам, в регионе не осталось людей этой профессии – по оценкам местной прессы, они «словно вымерли».

Согласно новым условиям, для легальной работы бизнес-тренером необходимо самому иметь состояние от $2 млн и подтвердить, что личные активы не опускались ниже этой отметки хотя бы пять лет. Кроме того, соискатели лицензии должны доказать, что запустили в своей жизни по крайней мере один успешный бизнес.

И хотя для Соединённых Штатов это не слишком запредельные требования, закон фактически оставил Южную Дакоту без коучей – все они перебрались в другие штаты или прекратили работу. Причины озвучиваются разные: кто-то считает, что подтверждать свою квалификацию государству – ниже его достоинства, а кого-то остановил сбор за выдачу лицензии ($12).

Несмотря на то, что сами бизнес-коучи характеризуют эксперимент, как чрезвычайно отрицательный и губительный для предпринимателей, другие штаты теперь тоже заинтересовались возможностью введения такого закона.

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