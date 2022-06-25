Мнение: О реальной и страшной угрозе… Как распознать начало полного конца?

На заглавном фото госсекретарь #США Энтони Блинкен заклинает российскую экономику падать быстрее, ибо у союзников уже лопается терпение. Да, это, безусловно, знаковое событие. И новый грозный инструмент Вашингтона, прежде ещё не применявшийся.

В примерном переводе с английского эти «заклинания» звучали как-то так.

Западные #санкции против России уже оказали «драматический» эффект на ее экономику и финансовую систему. Об этом Энтони Блинкен заявил на пятничном брифинге. По его словам, ограничения лишили Россию доступа к широкому кругу товаров и технологий, сделали #рубль неустойчивым и, вероятно, приведут к падению её экономики на 10–15% в 2022 году. «В какой-то момент, несмотря на пропаганду, жители России непременно почувствуют это в своей повседневной жизни», — пообещал нынешний глава Госдепа.

Ответка от Мироздания прилетела очень быстро. В тот же день. Редкий случай однако…

Опрос населения инФОМ, проводившийся в России с 1 по 10 июня, зафиксировал заметное улучшение оценок текущей ситуации в экономике, улучшились и ожидания. По данным социологов:

• Индекс оценки текущей ситуации вырос с 65.1 до 70.5 пункта;

• Индекс ожиданий поднялся с 104.7 до 107.7 пункта: это максимум с мая 2018 года;

• Индекс потребительских настроений (композиция двух предыдущих) вырос с 88.9 до 92.8 пункта, максимального с сентября 2021 года.

Конечно, есть в этом некий психологический эффект. Невозможно жить в постоянном стрессе и страхе. Спустя время психика неизбежно адаптируется и начинает воспринимать даже ухудшившуюся ситуацию как «новую нормальность». Вдобавок, негативные ожидания февраля-марта оказались чрезмерно мрачными, и отсутствие быстрой реализации самых негативных прогнозов уже стало своего рода пилюлей успокоительного. А там и «позитив» с валютного рынка подвалил.

Эйфория, однако.

Долго ли она продлится — Бог весть. В «прошлый раз», т.е. в 2014 году, оптимизма хватило примерно до осени. Затем настроения начали ухудшаться, а к концу года на рынке разразилась настоящая паника, вылившаяся в обвальную девальвацию национальной валюты. Тогда некоторые эксперты, «жалевшие» россиян, которые в июле-августе покупали доллары по 36-38 руб./долл., вдруг резко заткнули рты, а иные и вовсе ушли из профессии.

Впрочем, нынешняя ситуация от предыдущей отличается очень сильно. Но не в лучшую сторону, к сожалению. Потребительский #импорт быстро сворачивается, #Россия вынужденно переходит на самообеспечение, перспективы становятся всё более туманными. Да, охотиться на ежей и снегирей, Бог даст, не придётся. Но и жить, как прежде, уже не получится: придётся заново учиться выживать, экономить, приспосабливаться.

И, быть может, Энтони Блинкен не так уж и неправ, когда говорит, что россиянам рано или поздно придётся задуматься в поисках ответов на простые вопросы «Зачем мы это делаем? Разве это улучшает мою жизнь и жизнь моих детей?», да?

Но есть и ещё вопрос: кто «не выдержит» первым?

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