 

Привет из 90-х: как стилизовать трендовые модели вернувшихся в моду джинсовых мини-юбок

25.06.2022, 12:55, Разное
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Джинсовые мини-юбки — тренд, который вернулся к нам из девяностых и стал одним из наиболее актуальных этим летом. В то же время многие девушки сталкиваются с проблемой: с чем комбинировать изделия из денима для создания гармоничного образа и какие фасоны юбок выбрать? Вот несколько идей для вдохновения.

С бахромой

Прекрасный образ продемонстрировала актриса Сиенна Миллер. Она надела юбку с бахромой (как будто подол укоротили ножницами), белую майку и ковбойские сапоги, благодаря чему получился стильный и дерзкий образ.

Вы можете последовать ее примеру, либо скомбинировать юбку с бахромой с футболкой. Можете заправить верх в юбку и подчеркнуть талию поясным ремнем.

Юбка с декором

Обратите внимание на одежду, расшитую стразами, бусинками, пайетками, вышивкой и т. д. Такое изделие можно сделать акцентным в образе. Комбинируйте расшитую юбку с джинсовым жакетом или жилетом того же цвета.

Вы также можете создать нарядный образ, подобрав к юбке с вышивкой блузу с вышивкой. Рассмотрите вариант укороченного верха. Благодаря ему образ станет более изысканным и современным.

С пуговицами спереди

В моде сейчас юбки с вертикальным рядом пуговиц спереди. Плюс такого декора в том, что визуально он вытягивает силуэт, заставляя казаться выше и стройнее.

Такую юбку с высокой или средней посадкой можно смело сочетать с укороченным топом. Если будете надевать блузу или футболку, то заправляйте ее в юбку.

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Черная джинса

Изделия из классического синего денима не выходят из моды, они на века. А вот к вещам из джинсовой ткани других цветов следует относиться с осторожностью и отслеживать текущие тренды.

В этом сезоне можете смело надевать черную джинсовую юбку для создания более строго образа. Ее можно сочетать с майкой и с удлиненным блейзером оверсайз. В качестве обуви подойдут босоножки или вьетнамки на небольшом каблуке.

Обратите внимание, что в моде также черные юбки карго, то есть те, которые с большими накладными карманами. Их также рекомендуется комбинировать с верхом оверсайз в виде пиджаков или блейзеров с подплечниками.

Плиссированные

Мы привыкли видеть плиссированные юбки из шелка, но не из джинсы. На самом деле юбки со складочками, пошитые из денима, так же актуальны. Они помогают в создании дерзкого и одновременно романтичного образа. Их можно комбинировать и с короткими топами, и с футболками, майками, блейзерами. Плиссированные юбки из денима оригинально смотрятся с ковбойскими сапогами.



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