 

Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промзоны Северодонецка

25.06.2022, 12:46, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска освободили промышленную зону Северодонецка и аэропорта полностью.

«Я благодарю моего дорогого брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР «Адлера», – рассказал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту сейчас идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работы по зачистке населенного пункта Боровское.

«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!

Так держать! Россия, вперед! 

Я обещал хорошие новости? Вы их получаете!», – заключил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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