Немцы высмеяли бургомистра за беседу с «фейковым» Кличко

Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее прошлом после 30-минутной беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.

Немцы начали активно комментировать новость, так как сразу вспомнили отзыв у докторской степени у Гиффай за высокий процент плагиата в диссертации в 2021 году. Также недовольство вызвал тот факт, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов. Депутаты ХДС и СвДП после этого предложили политику уйти в отставку, передает РИА «Новости».

«Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет», – пишет Uwe U.

«Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком», – заметил Deutscher Michel.

«Может быть, Шольц, Лаутербах, Бербок и компания – просто дипфейки…» – предположил комментатор с никнеймом Sham.

Кто назвал Гиффай мошенницей, которую обманули дипфейком.

Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдвавшим

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