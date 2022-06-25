 

Немцы высмеяли бургомистра за беседу с «фейковым» Кличко

25.06.2022, 12:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее прошлом после 30-минутной беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.

Немцы начали активно комментировать новость, так как сразу вспомнили отзыв у докторской степени у Гиффай за высокий процент плагиата в диссертации в 2021 году. Также недовольство вызвал тот факт, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов. Депутаты ХДС и СвДП после этого предложили политику уйти в отставку, передает РИА «Новости».

«Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет», – пишет Uwe U.

«Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком», – заметил Deutscher Michel.

«Может быть, Шольц, Лаутербах, Бербок и компания – просто дипфейки…» – предположил комментатор с никнеймом Sham.

Кто назвал Гиффай мошенницей, которую обманули дипфейком.

Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдвавшим   

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Le Figaro – «ради нескольких Ромео и Джульетт лишают защиты всех» — французские правозащитники возмущены лазейкой в новом законе

01.12.20 / Компания Tesla отзывает 9500 автомобилей Model X и Model Y из-за неисправностей

23.06.21 / В Израиле случилась вспышка COVID-19. Власти обвинили туристов

15.01.21 / Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

28.11.21 / Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно

15.10.20 / Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

17.08.20 / Лукашенко пренебрежительно высказался о бастующих

27.11.21 / “Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше”. Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах

11.07.20 / Пушков оценил идею сына Бжезинского о включении Украины и Грузии в НАТО

24.10.21 / Электрокар BMW i4 в 2022 году доберется до России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика