 

Пусть полежит на африканской жаре: родственники оставили тело Нарцисса без погребения

25.06.2022, 12:20, Разное
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К пришедшим проститься вышел продюсер Сергей Дворцовой и пояснил, что по “техническим причинам” похороны переносятся. Он добавил, что возникла сложность с отправкой тела Нарцисса на его родину в Камерун.

“Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами”, – позже написала жена певца в социальных сетях.

Скандал вышел грандиозный! Ведь люди приехали из других городов, чтобы проститься с исполнителем, купили цветы. Есть еще и деликатное обстоятельство. В Москве сейчас установилась африканская жара. И возить тело певца в морг, в зал прощания и назад – идея сомнительная.

Друзья певца говорят, что и в среду не факт, что похороны состоятся. Ведь для транспортировки тела в Африку нужно не менее 700 тысяч рублей, которых у семьи попросту нет. К тому же путь из Москвы до столицы Камеруна на самолете сегодня более двух дней и требует массы согласований и разрешений.

Напомним, Пьер Нарцисс умер 22 июня в возрасте 45 лет от острой почечной недостаточности после операции. Врачи говорят, что все виной – подагра внутренних органов.



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