Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца

Накануне скончался Юрий Шатунов – кумир миллионов. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт. Певец проводил время с друзьями и почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что 48-летнего солиста группы “Ласковый май” оперативно повезли в больницу, спасти мужчину так и не удалось. Сердце звезды остановилось в карете скорой помощи.

О случившемся высказалась Елена Малышева, шокировав народ. По ее словам, жизнь артиста можно было продлить. Женщина уверена, что трагедии удалось бы избежать, если бы Шатунов регулярно обследовался и сдавал анализы. Ведущая программы “Жить здорово” заявила, что мужчины должны проверять уровень холестерина. Так, повышенный холестерин может стать причиной инсультов и инфарктов. “Необходимо один раз в год обследоваться”, – говорит Малышева.

Также она отметила, что важно следить за детьми, родители которых умерли от инсульта или инфаркта до пятидесяти лет. Именно поэтому Елена в своем Telegram-канале посоветовала близким покойного отправить его наследников на сдачу анализов на холестерин.

Напомним, в последнее время Юрий Шатунов хотел вернуться к музыкальной карьере. Артист даже начал записывать новые хиты и гастролировать. Так, за последние месяцы он провел более десяти концертов.